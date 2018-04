El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, criticó que los fifís le hicieran un escándalo por trasladarse en taxi aéreo.

“Hicieron un escándalo porque utilicé una avioneta de cinco plazas. Imagínense, el avión de Enrique Peña es de 280 pasajeros. Pero ahí andan queriendo decir que somos incongruentes, primero de que si no uso el avión presidencial voy a llegar tarde y si uso una avioneta, qué pasó, por qué te mueves en avioneta”, dijo.

Además, afirmó que es víctima de un golpeteo por parte de sus contrincantes, debido a que “están nerviosos”.

“Cuando no es lo del aeropuerto, es un cheque del Chapo, ahora la avioneta, no voy a perder la cabeza, me están golpeando, pero entre más me golpean más digno me siento, porque lo que están haciendo es porque quieren mantener el régimen de corrupción, no tienen llenadera”.

El tabasqueño pidió a sus adversarios que se serenen, porque están al borde de un ataque: “ayer fue Slim, en una de esas van a convencer a Trump, y luego van a traer al jefe de los marcianos, pero no les funciona nada, estamos creciendo”.

En Guaymas, reiteró que el avión tipo Cessna, en el que viajó a Nogales, “es un taxi aéreo”.

“Si voy a hacer un traslado a la Sierra -ayer eran más de mil kilómetros- y si existe un sistema de transporte que es público, ¿por qué no? Por ahí dicen que si no uso el avión presidencial voy a llegar tarde, ¡ah!, pero y si uso una avioneta que ¿por qué uso una avioneta?”, apuntó.

Si llega a requerirlo de nuevo, dijo, volverá a usar este medio de transporte, pues él tiene, todos los días, hasta cinco actos, muchos de ellos en zonas apartadas, lugares que no visitan sus contrincantes “fifí”.

“Desde hace mucho transito más de 600 kilómetros diarios, cosa que no hacen estos fifí, y me aviento hasta cinco actos cada día”, señaló.