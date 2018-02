El expresidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, que sigue huido de la Justicia española, admitió ayer que tiene dudas a veces, pero aseguró que no desistirá y seguirá adelante para negar que haya llegado el final de su camino político.

Puigdemont se expresó así en Twitter al saberse que había reconocido que el proceso independentista ilegal que impulsó en Cataluña “terminó” y “caducó” y que sus correligionarios lo “sacrificaron” como candidato, después de que los planes del gobierno español “triunfaron”.

Consta así en unos mensajes de teléfono que Puigdemont envió al diputado autonómico y exconsejero de su gabinete Toni Comín, también huido, difundidos ayer por la cadena española de televisión Telecinco, tras ser captados por una de sus cámaras en Bruselas.

“Supongo que tienes claro que esto se terminó. Los nuestros nos sacrificaron. Al menos a mí. Ustedes serán consejeros (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado”, expresó Puigdemont a Comín en el chat de la red Signal.

En su tuit, Puigdemont no menciona los mensajes, pero escribe: "Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad".

“El plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo es histórico, histórico”, agregó el expresidente de la Generalitat, un día después de que su acto de investidura fuera cancelado.

Tras conocerse la filtración, Puigdemont publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en que reconoció que son sus palabras, pero aclaró que no retira su proyecto. “Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se han de violar. Soy humano y hay momentos en que también yo dudo”, expresó.

“También soy el presidente y no me rajaré ni me haré atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. Seguimos”, agregó el expresidente de la Generalitat, acusado de sedición.

“Si el bloque del 155 está haciéndose ilusiones sobre la división del independentismo, tendrá un enorme disgusto. Desde su pluralidad ideológica, la unidad del independentismo está absolutamente garantizada: estamos todos conjurados a hacer valer los resultados del 21.D”, justificó Toni Comín, también en Twitter.

En la misma red social, Comín avisó que la divulgación de conversaciones privadas es “delito” y “merecedor de las pertinentes acciones legales”, además de puntualizar que se han “sacado de contexto” los mensajes.

A pesar de esos textos, uno de los portavoces del partido de Puigdemont (PDeCAT, centroderecha independentista) aseguró hoy que el proceso independentista catalán “ha llegado para quedarse”.

El exgobernante catalán es investigado por delitos relacionados con el proceso independentista ilegal que promovió en Cataluña; el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, lo propuso para ser elegido de nuevo presidente regional tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Pero los planes de ser investido, incluso a distancia, se frustraron cuando Torrent aplazó sin fecha el pleno de ayer previsto para ello, después de que el Tribunal Constitucional dictara el sábado medidas cautelares para impedirlo.

Los mensajes de texto se vieron enviados más o menos al mismo tiempo que se conoció un video de Carles Puigdemont, en el que se ve reflejado el aplazamiento en el Parlamento catalán. Dijo que se mantenía firme y se llamaba a los legisladores independentistas a permanecer unidos y reelegirlo.

A pesar de esos mensajes, uno de los portavoces del partido de Puigdemont, PDeCAT, aseguró que el proceso secesionista “llegó para quedarse”. Josep Lluís Cleries sostuvo que nadie ha traicionado a nadie y que todos avanzan “en la misma línea”. Así, el senador ha asegurado que “el procés no se ha acabado, porque además no es cosa sólo de unos partidos, sino una cuestión que sale de una mayoría del pueblo de Cataluña”.

La suspensión del pleno abrió el martes una grieta entre los partidos independentistas, donde cada vez más voces ven menos razonable el apoyo al expresidente y reclaman “realismo”: es decir, un candidato alternativo y sin causas judiciales que permita formar gobierno.

PSOE exige a Rajoy salida a crisis catalana

Pedro Sánchez endureció ayer su discurso con respecto al presidente del gobierno a cuenta de la crisis catalana. En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el secretario general del PSOE exigió a Mariano Rajoy que lidere “una respuesta política”, que ofrezca “un horizonte de salida a la crisis catalana”.

“España necesita un proyecto, un horizonte común”, reiteró. Y el presidente del gobierno tiene la obligación de ofrecerlo, según los socialistas, dada la situación de bloqueo que se vive en Cataluña.

En un duro alegato contra el “inmovilismo” del presidente, Pedro Sánchez espetó que “la finalidad de un gobierno no es conservar el poder, sino resolver los problemas, no cronificarlos”. “En política el que no hace nada tampoco es nada”, ha concluido en referencia a Rajoy.

El líder del PSOE pidió a Rajoy varias veces en sus conversaciones con él que ofrezca “una respuesta política” a la crisis en Cataluña, como aseguran fuentes socialistas. Pero no ha obtenido ninguna respuesta por parte del presidente. Ni positiva, ni negativa.