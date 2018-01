El fiscal de la trama rusa, Robert Mueller, interrogó el pasado miércoles al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, quien se ha convertido en el primer miembro del gobierno de Donald Trump en activo, en declarar ante los investigadores.

Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó que Sessions prestó declaración ante el fiscal especial Mueller, quien examina los posibles lazos entre miembros de la campaña del presidente y el gobierno ruso, al que las agencias de inteligencia de Estados Unidos acusan de interferir en las elecciones de 2016.

El Dato: El titular de Justicia tuvo que apartarse de las pesquisas después de que ocultó al Senado los encuentros que mantuvo durante la campaña con Sergei Kislyak.

Sessions se reunió con el exembajador ruso Serguei Kisliak en tres ocasiones durante la campaña. También estuvo a cargo del equipo de asesores de política exterior de la campaña, incluido George Papadopoulos, quien mantuvo varios contactos con Rusia e intentó cuadrar una reunión entre Trump y Vladimir Putin.

Papadopoulos ya se declaró culpable de hacer declaraciones falsas al FBI sobre esos contactos.

El secretario de Justicia Jeff Sessions fue interrogado la semana pasada como parte de la investigación en la supuesta intromisión rusa. También se le preguntó si el presidente Donald Trump obstruyó la justicia desde que asumió el cargo. Una fuente familiar a la discusión manifestó que fue la primera vez que Sessions fue entrevistado y que no estaba bajo citación.

Un secretario en declive

El presidente se ha distanciado de Jeff Sessions y su capacidad de maniobra resulta muy limitada.

En marzo, tras la caída del consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, el veneno de la trama rusa le alcanzó de lleno.

Ayer, Trump aseguró ante periodistas que no le preocupaba lo que Sessions le había dicho al equipo de Mueller. “No, no estoy para nada preocupado”, señaló el mandatario en la Oficina Oval. También añadió que él y Sessions no hablaron de dicha conversación, cuando el secretario de Justicia visitó la Casa Blanca el lunes.

Quien fuese senador por Alabama durante 20 años, fue uno de los primeros legisladores en apoyar a Trump durante su campaña para las elecciones presidenciales de 2016, y se convirtió en uno de sus asesores más cercanos en temas migratorios y de política exterior.

Fue nombrado fiscal general y, en marzo de 2017, tuvo que apartarse de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa que había comenzado bajo el gobierno del expresidente Obama y que el Departamento de Justicia y el FBI estaban llevando a cabo, ya con Trump en la Casa Blanca.

El ahora titular de Justicia tuvo que apartarse de las pesquisas, después de que saliera a la luz que había ocultado al Senado los encuentros que mantuvo durante la campaña con el entonces embajador ruso en Washington, Serguei Kislyak, quien también se reunió con otros miembros de la campaña de Trump.

Legisladores demócratas y republicanos expresaron un gran enfado por las omisiones de Sessions y forzaron al fiscal general a apartarse de la pesquisa rusa.

El hecho de que Sessions se inhibiera, desembocó en la creación de la figura del fiscal especial, un cargo que ocupa Mueller y que es independiente de cualquier brazo del gobierno de EU, por lo que se asegura la neutralidad de la investigación.

