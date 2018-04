Fortalecen a la Armada

›Mientras que militares de Estados Unidos son usados para vigilar la frontera con México, los senadores de aquí aprobaron que el Presidente Enrique Peña permita a nuestros marinos viajar a Bahamas para participar en los ejercicios multinacionales: “TradeWinds 2018” en junio. Se busca que refuercen la confianza mutua, además de mantener el nivel de adiestramiento en cooperación. Muy bien.

Llaman “trapecista” a Álvarez Icaza

›El senador José María Tapia tildó a Emilio Álvarez Icaza de traidor y trapecista, por aprovecharse de la buena fe de las organizaciones civiles, de derechos humanos, de rendición de cuentas y la de transparencia, a las que ha utilizado como plataforma para hacerse de una candidatura a la Cámara Alta. El priista afirma que López Obrador tiene razón en descalificar los movimientos ciudadanos por personajes como Álvarez Icaza.

Buena organización de Nemer

›El que se lució en la logística de los actos electorales de los aspirantes de su partido fue Ernesto Nemer, dirigente del tricolor en el Estado de México. Y es que en el evento donde la militancia mexiquense recibió a su candidato presidencial, José Antonio Meade, se evidenció la unidad que hay en el organismo con su abanderado. Dicen que el exsecretario de Hacienda expresó que llevará en el corazón el recibimiento.

Barbosa condena asesinato de edil

›Quien anda muy preocupado por la violencia contra candidatos en el país es Miguel Barbosa Huerta. Ayer el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Puebla, condenó el homicidio del alcalde de Tlanepantla, José Efraín García García, tras considerarlo un crimen político y pidió a los gobiernos federal, estatal y municipal investigar hasta las últimas consecuencias el homicidio ocurrido el pasado 12 de abril.

Mexicanos… ya viven del turismo

›Vaya que la inversión extranjera y la confianza que ha atraído México están rindiendo grandes resultados. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dio a conocer que hoy en día más de 10 millones de mexicanos viven del turismo, cuatro millones de ellos de manera directa, por lo que este sector es motivo de orgullo nacional. Por el trabajo del secretario, junto con el Gobierno federal, hasta la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) le otorgó un reconocimiento. ¡Enhorabuena para el país!

Las preguntas incómodas de Mikel

›Contra lo que no se esperaba, Mikel Arriola, candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, sacó de la chistera no sólo sus propuestas para ordenar la ciudad, sino que comenzó reafirmando su defensa de los valores de la familia y terminó poniendo contra las cuerdas a Claudia Sheinbaum y a Alejandra Barrales, al retarlas a practicarse el antidoping y demostrar su honestidad. ¿Ya no ha vuelto a fumar mota? Le preguntó a la de Morena. ¿Y ya no le van a sacar otras casitas? Le cuestionó a la del Frente… ¡Uf!

Sheinbaum confunde a los Ochoa

›Y hablando de los candidatos a la Ciudad de México, resulta que la de Morena, Claudia Sheinbaum, confundió al actor Jesús Ochoa, secretario de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), con Guillermo Ochoa. En el encuentro, donde prometió a los histriones que pagarán hasta la mitad de los impuestos por su actividad creativa, tuvo que ser corregida. Esperemos que si gana no se equivoque y le cumpla a otro sector.