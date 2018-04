Fotógrafo venezolano gana World Press Photo 2018

La imagen ganadora del World Press Photo 2018 es del fotógrafo venezolano Ronaldo Schemidt, de la agencia France Presse (AFP), con trabajo destacado en México.

La imagen muestra a José Víctor Salazar, un joven de 28 años, en llamas luego de un enfrentamiento con la policía durante una protesta contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La fotografía fue tomada en Caracas, el 3 de mayo de 2017, “se trata de una foto clásica, pero con fuerza y dinamismo. Los colores, el movimiento, todo está bien compuesto. Me emocionó de golpe”, dijo Magdalena Herrera, presidenta del jurado.

Just announced: the World Press Photo of the Year is Ronaldo Schemidt’s (@rschemidt) ‘Venezuela Crisis’!

Just announced: the World Press Photo of the Year is Ronaldo Schemidt's (@rschemidt) 'Venezuela Crisis'!

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 12, 2018