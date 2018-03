El intenso sol no impidió que los más de 80 mil asistentes del Vive Latino disfrutaran de una tarde llena de música. Grupos como Enjambre, Los Amigos Invisibles e Instituto Mexicano del Sonido pusieron a bailar al público que desde las 13:30 horas se dio cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Amandititita sorprendió con los invitados a su presentación: Los Estrambóticos y Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, acompañaron en el escenario a la cantautora quien aprovechó para expresarse en contra de la violencia, los feminicidios y otros temas sociales.

Morrissey conquistó al público y suspendió la venta de carne en el Foro Sol durante tres horas. El cantante británico solicitó que durante su show se dejara de vender comida de origen animal pues es sabido que detesta el olor de la carne y es un vehemente activista vegano.

El músico se mostró atento con el público en todo momento e interpretó canciones como How Soon Is Now, Meat Is Murder y Judy is a Punk, un cover de Ramones, entre otras canciones que hicieron vibrar a los fans de la legendaria banda de Manchester, The Smiths.

Noel Gallagher’s High Flying enloqueció a los asistentes con rolas de Oasis como Wonderwall, Little by little, Don’t look back in anger, Go let it out y All you need is love, un cover de The Beatles que los asistentes cantaron a todo pulmón.

Aunque el sonido no les hizo justicia, la banda mexicana Molotov atrajo a una gran cantidad de público; gente de todas las edades llenó la pista y las gradas frente al escenario principal para escuchar las irreverentes canciones de los mexicanos. Los intérpretes de Gimme the Power prendieron al público con sus canciones clásicas como Amateur, Puto y Frijolero, la cual dedicaron a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

En su 18ª edición, la organización del evento marchó de manera fluida pero la implementación de la “Cartera VL” como única forma de pago para comida y bebidas dejó mucho que desear, pues las enormes filas bajo el calcinante sol causaron hastío entre los sedientos asistentes.