FOTOS: Fuerte explosión en tienda de Leicester deja 4 heridos

Una fuerte explosión en una tienda en la ciudad de Leicester, Reino Unido, dejó cuatro personas gravemente heridas.

Sin dar más detalles sobre el hecho, autoridades británicas reportaron que se trata de un “incidente grave”, sin embargo señalan que hasta el momento no hay indicios de que se trate de un atentado terrorista.

| Major Incident | 19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25 de febrero de 2018

A través de redes sociales se compartieron imágenes de las grandes llamas que salían de una tienda tras una “explosión” que se escuchó en la zona, ubicada en la calle Hinkley Road, mientras personal de los cuerpos de emergencia acude al llamado para atender a las personas heridas.

Las cuatro víctimas con severas lesiones se encuentran hospitalizadas y se desconoce su estado de salud tras los hechos ocurridos a las 19:19 horas de este domingo en la ciudad británica. Además se reporta que varios inmuebles en la zona resultaron con daños.

Tras el accidente se reporto que ya hay una investigación en curso en la que no se especifica vínculos con algún ataque terrorista, ya que hasta el momento no hay indicios que lleven a esa teoría, por lo que exhortan a medios de comunicación y a la ciudadanía a no especular sobre el hecho.

Leicester fire: Emergency services rush to scene of ‘massive explosion’ Hinckley Road https://t.co/tMD5UvWilz — Committee (@KingswoodWatch) 25 de febrero de 2018

Emergency services are dealing with a fire in Hinckley Rd, Leicester. Incident will be the subject of a joint investigation with the fire service. Public asked not to speculate but at this stage there is no indication this is terrorist related. https://t.co/KXgeEHIVPe — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25 de febrero de 2018

