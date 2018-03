FOTOS: El golfista Shubhankar Sharma mantiene liderato del WGC-México

Concluyó la tercera ronda del World Golf Championships-México Championship y los favoritos para ganar el torneo ya comienzan a destacar; no hay duda alguna que Shubhankar Sharman, el golfista de 21 años de la India, es uno de los principales candidatos para llevarse el torneo organizado por Grupo Salinas y la PGA Tour, pues concluyó su ronda con 69 golpes, dos bajo par y un total de 200, 13 bajo par, sumando las tres días de juego hasta el momento.

Sharma ha demostrado que su juego no es una casualidad y a pesar de no tener su mejor día, se mantuvo para continuar en lo más alto de la tabla, sin embargo su posición estuvo amenazada todo el día por el británico Tyrrell Hatton, que firmó un total 64 golpes, seis bajo par y se ha quedado sólo dos golpes arriba del indio.

El español Sergio García ha liderado por algunas horas el WGC México, sin embargo dos errores, uno en el hoyo tres y otro en el hoyo diez, le impidieron mejorar sus números y bajar en la clasificación. Otro que tuvo un gran día en el Club de Golf Chapultepec fue el veterano estadounidense Phil Mickelson, que con un total 65 golpes, seis bajo par, escaló 18 lugares y se coloca como tercero de la tabla.

Pero quien sin duda, ha firmado la mejor actuación de la tarde, ha sido el estadounidense Justin Thomas, pues este sábado se paró con el pie derecho y su juego le ha regalado a la afición un score de 62 golpes, nueve bajo par, y así establecer un nuevo record en el Club de Golf Chapultepec, y desplazó al también estadounidense Jordan Spieth que tenía 63 golpes de la edición anterior; con este resultado, Thomas escaló 28 posiciones y apenas le ha alcanzado para ser décimo, pues en las primeras dos rondas estuvo muy errático y había caído mucho en la clasificación.

Así mismo, el actual campeón de este torneo organizado por Grupo Salinas y la PGA Tour, Dustin Johnson, cerró su ronda con un total de 68 golpes, tres bajo par; Sumadas las tres rondas acumula 203 golpes, 10 bajo par y se coloca en la posición siete de la clasificación.

En otra parte, los españoles Sergio García y Rafael Cabrera, se han mantenido constantes en su juego y a pesar de no tener su mejor día, se mantienen en el top cinco de la tabla, un buen día en la última ronda de mañana les daría una seria posibilidad de llevarse el torneo.

La presión estará al máximo en la cuarta y última ronda de mañana, los favoritos buscarán remontar y los líderes, mantenerse en la punta; Los jugadores a seguir serán: Shubhankar Sharma, Tyrrell Hatton, Phil Mickelson, Sergio Garcia, Rafa Cabrera Bello, Pat Perez, Dustin Johnson, Brian Harman, Xander Schauffele y Justin Thomas.

Se mantuvo. El mexicano, Abraham Ancer, terminó con un par de campo en su tercera ronda, a pesar de mejorar notablemente lo hecho el viernes, no ha podido remontar los 5 golpes arriba de par que tiene; justo en el hoyo nueve que fue su último del día, hizo un birdie que le valió para terminar con los 71 golpes del campo. Sin embargo, Abraham se ha mostrado positivo de cara al último día del torneo.

“Ha sido una ronda peleada, muchos altibajos, tuve varias oportunidades de birdie que no concreté, pero así es el golf, pero siempre luché hasta el final. Hoy jugué un poco más agresivo, me sirvió, pero me faltó concretar; no me puedo ir contento, soy alguien muy competitivo, pero no puedes clavarte en una mala semana, la temporada es larga y hay que tener paciencia”, afirmó.

Así mismo, comentó que su intención en la última ronda será escalar todos los lugares que pueda, además de agradecer el apoyo que le ha brindado el público mexicano en este torneo organizado por Grupo Salinas y la PGA Tour. “Muy agradecido con la gente, todos han sido increíbles, el apoyo ha sido incondicional, la verdad se siente muy bonito que estén apoyando de esa manera, les estoy muy agradecido. Concluyó.