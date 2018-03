FOTOS: Sharma, el golfista más joven en el WGC-México, lidera la competencia

La segunda ronda del World Golf Championship-México Championships, nos ha regalado una grata sorpresa, pues el golfista indio de tan solo 21 años de edad, Shubhankar Sharma, se ha convertido en el mejor de la competencia hasta el momento tras firmar un score de cinco bajo par, con un total de 65 golpes; entre las dos rondas que se han jugado, acumula un total de 11 bajo par y es líder indiscutido del torneo organizado por Grupo Salinas y la PGA Tour.

A pesar de su juventud, Sharma parece estar destinado a convertirse en uno de los mejores del mundo, pues de todos los golfistas que vinieron al Club de Golf Chapultepec, él, es uno de los que más en forma llegaron, pues en diciembre del 2017 obtuvo su primer gran victoria en la PGA Tour, tras llevarse el Abierto de Joburg y a inicios de febrero obtuvo una contundente victoria en el Campeonato de Maybank, quedando diez bajo par en su última ronda.

1 de 5

En una entrevista para la PGA Touer, el nacido en India comentaba que hace un año se levantaba a la mitad de la noche para ver la edición 2017 del World Golf Championship-México Championships, y hoy, no sólo ha tenido la oportunidad de competir, pues se ha convertido en una de las figuras a seguir y la afición ya lo ha identificado como uno de los favoritos. A falta de dos rondas, si mantiene el ritmo de sus primeras actuaciones, tendrá una seria posibilidad de coronarse en este torneo organizado por Grupo Salinas y la PGA Tour.

En tanto, ha quedado claro que la Ciudad de México le sienta bien a los españoles, pues Rafael Cabrera y Sergio García se han mantenido constantes en su juego y se colocan tercero y cuarto respectivamente en la clasificación, sin embargo, el día no ha sido tan favorable para Jon Rahm, que se fue hasta el lugar 25, terminando con par de campo, en esta segunda ronda.

Así mismo, el campeón defensor, Dustin Johnson, mejoró notablemente en su segunda ronda y escaló lugares en la clasificación, de momento se coloca en el noveno lugar tras firmar un total de 66 golpes, cinco bajo par; mientras que el sudafricano Louis Oosthuizen, que estuviera en el liderado de la primera ronda, terminó con un par de campo y fue desplazado a la quinta posición.

Mal día. El representante mexicano, Abraham Ancer, no lo ha pasado bien en esta segunda ronda del World Golf Championship-México Championships, pues en contraste a su participación del jueves, esta vez terminó con un total de 76 golpes, cinco arriba de par. La molestia fue visible en su rostro, pero se siente determinado a revertir la situación y terminar con un buen resultado en este torneo organizado por Grupo Salinas y la PGA Tour.

“Una ronda que duele, me sentía muy bien cuando inicié, pero las cosas no se dieron, pero todavía queda la mitad del torneo y dos rondas buenas me pueden meterme de lleno a tener un

buen torneo. Tengo que enfocarme y pensar en positivo, sigo pensando que la estrategia que tengo es la adecuada para tener el mejor score en cada hoyo; tengo que seguir haciendo lo mismo, pero ser más certero en los pots”, afirmó.

Así mismo comentó que la mentalidad será la clave para recuperarse en las siguientes rondas y que buscará terminar de la mejor manera el torneo. “Siempre doy el 100% de mí, nunca me daré por vencido, hay que ir con la frente arriba e intentando representar a México de la mejor manera. Debo de llegar con la cabeza fría y remontar lugares”, sentenció.