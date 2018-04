La coalición Por México al Frente busca una transformación de régimen, sumar a la sociedad civil y a las fuerzas políticas nacionales y locales para encaminar al país en una ruta de desarrollo, aseguró Miguel Ángel Mancera, coordinador del Proyecto del Gobierno de Coalición.

En Nayarit, Mancera Espinosa subrayó que el proceso electoral por el que atraviesa México será muy reñido, pues quien resulte ganador por la Presidencia lo hará con poca diferencia de sus opositores.

“El problema es que quien gane la Presidencia la va a ganar no con un amplio margen, lo que nos llevará a un escenario en el que el Congreso, las cámaras no tengan mayoría y no den certeza a los proyectos que vaya a plantear el país”, sostuvo.

Aseguró que el próximo titular del Ejecutivo se tendrá que enfrentar a un “terreno de construcción”, para dirigir al país.

Por ello, indicó que es necesario que exista un recorrido por todo el país para plantear el propósito de un gobierno de coalición y lanzó un llamado a Andrés Manuel López Obrador, para que dé su opinión sobre un gobierno de alianza.

Por otra parte, Mancera Espinosa comentó que el proyecto de la coalición Por México al Frente sigue enfocado en mantener en su agenda temas fundamentales, como el salario mínimo, el cual sigue siendo una asignatura pendiente.