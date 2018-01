Yasmina Khadra, exitoso autor de más de 10 libros del género de novela negra, decidió en 2014 sumergirse en los laberintos de la cabeza del dictador Muamar el Gadafi (Libia Italiana, 1942 – Sirte, Libia, 2011) en la escritura de una narración diferente en la que se aboca en la personalidad del déspota libio: La última noche del Rais ( Alianza Editorial, 2015).

Fábula en que se adentra en los recovecos del temperamento del político y militar que gobernó a Libia durante 42 años, desde el recurso de la primera persona narrativa en la rememoración de la noche anterior a su captura y el posterior ajusticiamiento por los rebeldes. Gadafi, figura polémica que llegó a protagonizar contingencias políticas clave del mundo magrebí, fue iniciador de un levantamiento revolucionario radical de reivindicación social contra una monarquía corrupta, el cual pronto se convirtió en un régimen autoritario y sanguinario.

El Dato: La primera novela del argelino, Houria, la acaba en 1973 pero no se publicó sino hasta once años más tarde, en 1984.

“Nadie olvida la exuberancia y desproporciones de Gadafi. Era un megalómano en todo el sentido de la palabra. Siempre me interesó escribir sobre él. Encuadraba perfectamente en una novela. No me interesaba escribir un ensayo sociopolítico sobre su régimen, quería llevarlo a los terrenos de la fabulación. En esta novela salgo de mi universo literario y me reinvento con un nuevo modo de contar. Me metí en su piel”, comentó en entrevista con La Razón Yasmina Khadra.

¿Cómo fue el proceso para meterse en el ‘espíritu’ del tirano? Conozco a los árabes-bereberes, él y yo nacimos en el Sahara, fuimos militares y tuvimos una trayectoria coincidente. Nos une la escritura, Gadafi es el autor del famoso manual de tres tomos, Libro Verde. No quiero compararme, pero esas coincidencias me permitieron quizás desdoblarme, de ahí la utilización de la primera persona narrativa.

Se percibe una actitud objetiva por parte del narrador, quien huye del enjuiciamiento. ¿Por qué? He seguido en una investigación rigurosa de toda la vida de Gadafi. Su niñez, juventud, su formación militar. Fue algo terrible personalmente. Me adentraba en la vida de un esquizofrénico, quien se creía un iluminado. He intentado comprenderlo y no juzgarlo. Estoy en contra de todos sus desmanes; pero, quiero que el lector comprenda el proceso de degradación de un político dueño de un poder absoluto, quien llego totalmente a la alucinación. Sumario de descomposición de muchos gobernantes en el mundo.

¿Un estudio de la psicología del tirano? Tenía seguidores: un tirano subsiste por los partidarios que obtienen favores de él. Gadafi estaba desconectado de su pueblo, un pueblo negligente, políticamente hablando, lo mantuvo en el poder por 42 años.

¿Trabajo usted con rigor en los diálogos y en el ritmo? Así es. Me valgo del flashback para justificar los actos del personaje en los recuerdo de la infancia. Sí, es un relato de muchas tensiones.

¿Era en realidad un monstruo como se ha dicho? Yo me tomo algunas licencias y quizás exagero: lo pongo a soñar con Van Gogh. Hay mucha imaginería en eso de su vida sexual y del secuestro de niñas para abusar de ellas. Nunca se arrepintió de sus crueldades, ningún dictador lo ha hecho; estaba convencido de que sus opositores eran contrarrevolucionarios.

Sirte, distrito 2

(Noche del 19 al 20 de octubre de 2011)

Cuando yo era niño, mi tío mi llevaba a veces al desierto. Para él, más que un regreso a las fuentes, esa era una excursión era una ablución mental.

Era demasiado joven para entender lo que intentaba inculcarme, pero me encantaba escucharlo.

Mi tío era un poeta sin gloria ni pretensiones, un beduino humilde, patético, cuyo único deseo era montar su tienda a la sombra de una roca y mantenerse atento al viento que se deslizaba sobre la arena, furtivo como una sombra.

Tenía un magnífico caballo bayo de pelaje pardo, dos espabilados lebreles árabes, un viejo fusil con el que cazaba muflones y sabía como nadie trampear jerbos por sus virtudes medicinales […]

Fragmento