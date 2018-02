El ex magistrado de la Audiencia Nacional y abogado español, Baltasar Garzón se incorporó este viernes al equipo de defensa del ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez, quien fue acusado de desvío de recursos para la campaña del tricolor en Chihuahua en el 2016 y quien denuncia tortura toda vez que no lo han trasladado a un penal federal.

“En este momento se está incorporando al equipo de abogados, el licenciado Baltasar Garzón para ayudar a la defensa de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez con el fin de que tome el caso a nivel internacional”, informó Antonio Collado, quien encabeza la defensa jurídica de Gutiérrez.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Collado adelantó que están preparando una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de exigir el cambio a un penal federal.

Además solicitó al estado de Chihuahua que en la prisión a donde trasladen a Gutiérrez, se pueda contar con seguridad, esto derivado de que “las torturas no cesan”.

Mientras, el abogado hizo un llamado al gobierno del panista Javier Corral, y a la Fiscalía Estatal de Chihuahua para que “dejen de torturar a sus adversarios políticos priistas, de forma sistemática”.

Exigió terminar con los presuntos abusos y daños en contra de su defendido, los cuales son practicados bajo presión para que el ex funcionario declare en contra de otros políticos quienes podrían estar implicados en el desvío de recursos públicos en diversos estados del país, como lo ha declarado el gobernador Chihuahuense, Javier Corral.

“Estamos solicitando al gobernador que rectifique esto de tenerlo aislado todos los días, siguiendo con la tortura. Se está a la espera de los resultados de los peritajes que realizó la Procuraduría General de la República (PGR). Pedimos que se traslade a un penal donde esté más vigilado y protegido”, reiteró el defensor.

Detalló que no solicitan una exoneración del acusado, sólo el traslado a otro penal, mientras, Collado aseguró que esperan los resultados de análisis realizado por la CNDH y los dictámenes de la PGJ para informar posteriormente, lo procedente del caso.

PGR multa a fiscalía. La PGR multó a cuatro funcionarios públicos de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, por no cumplir con diversos requerimientos ministeriales para integrar la investigación por el delito de tortura al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez.

La dependencia federal dijo que el fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, recibió tres multas, cada una por un monto de mil veces la UMA, es decir, 241 mil 800 pesos.

El director del Centro de Reinserción Social número 1, Aquiles Serdán, Juan Martín González Aguirre, tiene una sanción de 80 mil 600 pesos.

La directora de Inspección Interna en Funciones de Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, Erika Judith Jasso Carrasco, deberá cubrir lo equivalente a 80 mil 600 pesos.

En tanto que el fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, deberá pagar también 80 mil 600 pesos.

Con información de Laura Arana