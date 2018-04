Giuliani se une a equipo de Trump para “negociar fin de la trama rusa”

El ex alcalde de Nueva York Rudolph W. Giuliani reveló hoy al diario The Washington Post que se ha unido al equipo legal del Presidente norteamericano Donald Trump, para ayudar con la investigación del asesor especial Bob Mueller sobre posibles intromisiones rusas en las elecciones de 2016, informó The Washington Post.

“Lo estoy haciendo porque espero que podamos negociar el fin de esto por el bien del país y porque tengo gran aprecio por el presidente y por Bob Mueller“, dijo Giuliani en una entrevista.

El abogado de Trump, Jay Sekulow, dijo el jueves en un comunicado que Giuliani se unirá al equipo junto con dos ex fiscales federales, Jane Serene Raskin y Marty Raskin, una pareja que administra conjuntamente un bufete de abogados con sede en Florida.

“Rudy es grandioso”, dijo Trump en el comunicado emitido por Sekulow. “Ha sido mi amigo durante mucho tiempo y quiere que este asunto se resuelva rápidamente por el bien del país”.

Giuliani, quien se une a un equipo legal que ha luchado por reclutar nuevos miembros, dijo que ha estado hablando con Trump durante semanas para unirse al grupo de asesores legales.

Dijo que trabajará junto con los abogados actuales de Trump, Sekulow y Ty Cobb, que se están enfocando en la investigación federal sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. También dijo que pronto se hará su carta de renuncia de su bufete de abogados, Greenberg Traurig.

Giuliani es un ex abogado de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, que actualmente es la oficina que supervisa una investigación del abogado personal de Trump, Michael Cohen.

El ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, ha dicho que es un gran admirador de Donald Trump.

Giuliani dijo que formalizó su decisión de unirse al gabinete de Trump, tras acudir recientemente a una cena en el complejo Mar-a-Lago, de Trump, en Florida.

Giuliani y Trump hablaron hoy jueves sobre la estrategia legal para avanzar, junto con Sekulow, a quien Giuliani describió como un “buen amigo” para destrabar aspectos legales que ocupan al presidente norteamericano.

Al ser entrevistado por The Washington Post, Giuliani no quiso decir si Trump tomó una decisión final sobre si se reunirá con Mueller y sus investigadores para hablar sobre las acusaciones que lo vinculan a la trama rusa.

“Es demasiado pronto para decirlo”, dijo Giuliani acerca de si es poco probable que suceda una entrevista con Mueller.

Giuliani también se negó a discutir si el vicefiscal general Rod J. Rosenstein, que ha sido criticado por los conservadores y supervisa la investigación de Rusia, podría ser despedido por el presidente en las próximas semanas.

“No estoy involucrado en nada sobre esos temas. Mi consejo sobre Mueller ha sido esto: debería permitírsele hacer su trabajo. Tiene derecho a hacer su trabajo”.

The Daily Beast informó el jueves pasado que Giuliani estaba en conversaciones con Trump sobre unirse al equipo legal.

Giuliani dijo que pasaría una “gran cantidad de tiempo” en Washington trabajando con Trump, pero que continuaría viviendo en Nueva York.

Trump había considerado a Giuliani como fiscal general y ha dicho en las últimas semanas que necesita un abogado con sede en Nueva York. Muchos de los principales abogados de cuello blanco, como Theodore Olson, han rechazado las súplicas de Trump.

Se sabe que Trump es un cliente difícil que no escucha los consejos de sus abogados, según los abogados que conocen su conducta.

am