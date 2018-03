Givenchy, el diseñador que vistió a Jackie y Audrey, muere a los 91 años

El gran diseñador de moda francés Hubert de Givenchy falleció el pasado fin de semana a la edad de 91 años, anunciaron este lunes fuentes familiares.

De acuerdo con las fuentes, Givenchy murió “mientras dormía” el pasado sábado 10 de marzo pero la noticia no fue comunicada hasta el día de hoy.

El anuncio de su fallecimiento fue realizado mediante un comunicado difundido a la prensa por su pareja, el también diseñador de moda Philippe Venet.

Givenchy fundó la casa de moda que lleva su nombre y tuvo como musa a la actriz estadunidense Audrey Hepburn, a la que vistió durante décadas y en algunas de sus películas como la célebre “Breakfast at Tiffany’s” (Desayuno con diamantes).

The House of Givenchy is sad to report the passing of its founder Hubert de Givenchy, a major personality of the world of French Haute Couture and a gentleman who symbolized Parisian chic and elegance for more than half a century. He will be greatly missed. pic.twitter.com/xapm0zSwDy

