Gobernantes, no achichincles

Cada día es más preocupante ver hasta dónde puede llegar un populista que ambiciona con destruir todo lo anterior para erigirse como el constructor del México nuevo. Acabar con lo hecho por otros es fundamental para ir armando la narrativa del salvador de la patria, del nuevo héroe nacional.

Se mira a sí mismo enorme, pero su pequeñez es inocultable en todos sentidos. No obstante, ahí está toda una legión de hombres y mujeres que lo veneran, lo respetan, lo escuchan y lo apoyan. Si él dice que hay que cancelar el aeropuerto, que se cancele. Si él dice que la residencia oficial de Los Pinos será transformada en un centro cultural, que se haga.

Barbaridades por el estilo forman parte del desayuno con el que nos despierta cada mañana. Está en campaña y sus ocurrencias no llegan más allá de los titulares en las noticias; pero en el poder, no le alcanzaría el tiempo para implementar absurdos que tendrían un costo enorme para la nación.

Ni a él ni a su grupo los veo creando instituciones; es más, ni siquiera mejorándolas. Ellos son afectos a la cosmética, porque es más fácil maquillar las cosas que otros hicieron, que pensar en transformaciones profundas. Gastar dinero es lo suyo, porque nunca han sabido crearlo. De todos los que rodean al Mesías tropical, su círculo cercano son todos vividores de la política.

La excepción es Alfonso Romo (empresario con una terrible reputación) y los famosos suegros y consuegros (que no son cercanos, pero hacen bien su trabajo de tontos útiles). Así las cosas, en ese ánimo revanchista, grandilocuente y desatado, tenemos a su segunda de a bordo; esa sí, muy cercana, aplaudiendo y replicando las locuras de su líder (pero ella con un tono más catedrático, porque se dice científica).

Pues esta Marie Curie versión popular (que no ha pasado ni por la NASA ni por el CERN, sino por el instituto macuspanense del servilismo), anda también de vena para acabar con todo. Por supuesto no habla de terminar con la corrupción, que llevó a niños y maestros a morir aplastados en el Rébsamen. Tampoco habla de revisar los contratos de la Línea 12, a cargo de su flamante y parisino asesor. No, ella quiere echar abajo el nuevo aeropuerto y la planta de termovalorización.

Lo terrible de la candidata de Morena es que cuando fue secretaria de Medio Ambiente, su legado fue el oscuro proyecto del segundo piso; haciendo nada por otros temas, como el tratamiento de residuos sólidos y el cuidado de los mantos acuíferos (por mencionar solamente algunos aspectos que eran su responsabilidad).

Las necedades de su jefe son secundadas porque todos quienes lo rodean son pequeños e incapaces de pensar por sí mismos. El peligro de que llegue Sheinbaum al Antiguo Palacio del Ayuntamiento es que hasta para levantarse de su escritorio tendría que pedirle permiso a López Obrador.

Eso sin dejar de mencionar que la corrupción se haría aún más profunda (si en su propia casa no pudo con ella, pues menos en el gobierno). Necesitamos gobernantes, no achichincles.