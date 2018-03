Gobierno de Chile condena posible saqueo ilegal de momia

El gobierno chileno condenó de poco ético lo rumores de que una momia hallada era un extraterrestre cuando en realidad se trataba de una bebé humana, al mismo tiempo que se inició una investigación sobre el robo de tumbas, anunció el diario estadounidense The New York Times.

El Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, dijo en un correo electrónico el martes que había iniciado una investigación sobre si los restos de la niña fueron exhumados ilegalmente en 2003 y sacados del país de contrabando.

El consejo ha entregado sus registros al Ministerio Público de Chile en respuesta a la protesta de los investigadores chilenos. Afirmaron que la tumba fue saqueada y el esqueleto momificado fue robado, violando las leyes del país.

El diario añadió que en los informes, de principios de la década de 2000, indican que un hombre llamado Oscar Muñoz descubrió la momia de seis pulgadas de largo junto a una iglesia abandonada en un pueblo fantasma llamado La Noria. El cuerpo era notable no solo por su tamaño, sino también por sus anomalías, incluido un cráneo alargado que terminaba en un punto, cuencas oculares gigantescas y huesos que eran tan maduros como los de un niño de 6 años.

☝️😉 Prevenir el tráfico ilícito es un desafío para resguardar nuestro #Patrimonio.

Chile and Its Scientists Protest Research on Tiny Mummy https://t.co/oioVT21spK

— Consejo de Monumentos Nacionales de Chile (@Monumentos_cl) March 29, 2018