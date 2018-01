El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de México, José Antonio Meade, aseguró que la alimentación, la vivienda y la salud tienen que estar presentes en la vida de todos los mexicanos sin distinción de clases, porque en México la inclusión es un derecho para todos.

“La inclusión en México no puede tener apellidos, la inclusión por definición tiene que ser para todos, no puede haber unos que estén incluidos y otros que no, y la necesidad de que en México hagamos compromisos importantes es la prioridad. Nadie puede volver a nacer en pobreza extrema, en México quien nazca en la siguiente administración nacerá libre de la pobreza extrema que aún nos lastima”, dijo.

Durante una gira de trabajo por Hidalgo, donde estuvo presente como invitado especial el exsecretario de Gobernación Miguel Osorio se comprometió a que durante su administración se reduzca la pobreza y aumenten los servicios de educación y alimentación, ya que es necesario que los programas sociales estén bien coordinados para beneficio de la gente.

“Trabajar para que los programas alimentarios estén bien coordinados y no nos falte certeza en México porque tendremos capacidad de alimentarlos. La salud debe estar cerca y el reto es cómo vamos a acceder a los servicios de salud de manera cercana para los trabajadores, niños, niñas y mujeres, porque no puede existir nadie sin derechos fundamentales”, indicó.

Asimismo, explicó que debe existir transparencia y menos burocracia en los programas sociales para que haya una atención adecuada de quienes más lo necesitan.

En el caso del programa Prospera, mencionó que ha ayudado a estudiantes y amas de casa en Hidalgo, lo cual es muy importante porque tienen oportunidad de un mejor futuro con menos trámites y apoyos directos.

“Porque sabemos que los programas sociales implican un reto muy relevante, por eso tenemos que pasar y superar la visión de que el programa y apoyo es solamente dinero.

“Lo que es verdaderamente importante es que acompañemos el apoyo y el ingreso con un acceso efectivo de los derechos, con acceso a la salud, la educación, a la vivienda y el empleo, ese es nuestro compromiso de inclusión social”, explicó.

Ante militantes del PRI en la entidad, solicitó su apoyo para ser el candidato oficial a la Presidencia de México y después, para ganarla: “Vengo a pedirles su apoyo, vengo a pedirles que me ayuden, con su entusiasmo, su voz y su participación, vengo a pedirles a que me ayuden a ser candidato a la Presidencia de la República y que me ayuden después a ganar”.

Reconoció el apoyo de Osorio y su presencia durante su evento, ya que ha trabajado de la mano con él cuando fue gobernador; asimismo, reconoció su liderazgo al frente del estado y aseguró que caminarán juntos a la victoria.