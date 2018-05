Hamilton domina y gana GP de España por 20 segundos

El piloto británico Lewis Hamilton advirtió que va por el camino correcto una vez que triunfó este domingo en el Gran Premio de España, dentro de la Fórmula 1, resultado que le sirvió para distanciarse más en la cima de la clasificación de conductores.

Descartó que ya se pueda hablar de su segundo título consecutivo en la máxima categoría del deporte motor, “solo se puede tomar una carrera a la vez”, pero sin duda que este fin de semana Mercedes y Hamilton fueron autoritarios, lo cual les había costado en la presente campaña.

What a feeling. It’s been an awesome weekend, the car felt incredible! I can’t thank the team enough for the hard work. To my fans, your energy was with me today as always, you guys are amazing! Looking forward to the next one 🙌🏾🙌🏾💥 📷 Vid Vorsic @MercedesAMGF1 #TeamLH #F1 pic.twitter.com/hsijb3KZxp

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) May 13, 2018