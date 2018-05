El coordinador de la segunda circunscripción de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal, aseguró que a diferencia del 2006, ahora siente “un buen ambiente” en la mayoría del sector empresarial pues, dijo, no están abalanzados sobre la campaña sucia, están actuando con mucha prudencia casi todos los empresarios.

“Pero lo que sí vemos son los spots, incluso volantes o llamadas de intimidación o conferencias disfrazadas que reúnen a los trabajadores y hablan mal de Morena y de Andrés Manuel; señalándolo que va a ser como Venezuela o que va a ser un dictador, o que te van a quitar tu casa si tienes dos o te van a quitar tu carro si tienes dos”, dijo.

“Es decir, de verdad una guerra que sí se da, se está dando en el sector de empresarios pero es minoría; ya no como en el pasado se vio, pues el empresariado nacional está actuando con mayor prudencia, con mayor sensatez”, indicó.

En entrevista con La Razón, el zacatecano dijo que las múltiples reuniones que ha tenido en este proceso electoral, con algunos grupos empresariales, le ha ayudado a dejar claro su proyecto.

“Todo eso ayuda porque se dibuja al verdadero Andrés Manuel; donde ya aclaró y ratificó que no se van a confiscar bienes, que no se van a expropiar empresas, que no se va a actuar en detrimento del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que habrá equilibrio de poderes, que se respetara estrictamente, escrupulosamente el Estado de derecho”, puntualizó.

¿Pero cree que las declaraciones de algunos morenistas como Paco Ignacio Taibo II, han alimentado dudas que afectan a la campaña? Paco Ignacio Taibo habla y dice lo que él quiere; hay libertad de expresión en Morena y lo dejo como una posición personal. Pero Andrés Manuel no se deja presionar ni interna ni externamente; si él ya dijo que no habrá expropiación es que no habrá cacería de brujas, que no habrá persecución y que no habrá excesos del gobierno, cuando asuma la Presidencia de la República.

Deberíamos creerle, no va a dejarse presionar por nadie en corrientes internas, pero tampoco en expresiones externas; eso lo conozco por experiencia y Andrés lo que dice lo va a asumir íntegramente.

Monreal Ávila anunció que actualmente, cuando apenas está pasado el primer tercio de la campaña, Morena ya lleva cubierta más del 70 por ciento de la representación de las casillas por simpatizantes de AMLO, que se inscribieron para ser vigilantes de la elección del 1 de julio. Además, dijo, van ganando los estados del norte y del bajío, que históricamente se habían perdido.

Cubrir la totalidad de sus representantes de casillas siempre había sido el problema de AMLO, usted implementó una línea 01800. ¿Cómo va con ese proyecto? En este momento, en términos generales tenemos casi el 70 por ciento ya de casillas cubiertas. nos quedan dos meses, los vamos a cubrir pero donde estamos más atrasados es en Guanajuato y un poco en San Luis Potosí, pero en todos los demás ya estamos arriba del 70 por ciento y vamos a llegar a la meta, y ya este mes de mayo es sólo capacitación, pues queremos a mediados de mayo tener toda la estructura al 100 por ciento.

Lo que más nos preocupa, que además estamos muy conscientes, es el día “D”, el 1 de julio, que ahí normalmente operan con intimidación, compra de representantes, compra de votos; toda esa parte tenemos que ser capaces de distinguir y denunciar en su momento, y eso es lo que estamos haciendo para la capacitación de nuestros representantes de casilla.

Como representante de López Obrador en Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, Ricardo Monreal advirtió que esa circunscripción era la más complicada para el tabasqueño en las elecciones anteriores, pero, destaca, en esta ocasión es distinto. ¡La vamos ganando!

Esos estados del norte, ¿son los que más les preocupan? Yo lo que advierto es que hay una ola de crecimiento en la simpatía de Morena y de Andrés Manuel, lugares donde teníamos dificultades históricas como son Guanajuato y Nuevo León, que son los estados más emblemáticos y de mayor número de electores, nuestra preferencia era muy mínima en el pasado y hoy estamos incluso arriba que los demás partidos.

De la operación que usted ha hecho, ¿cuál es la respuesta que ve de los no morenistas o de aquellos indecisos? Muy positiva, yo me he topado con sorpresas en Monterrey, Coahuila y Tamaulipas; son sorpresas agradables porque empresarios de buen nivel, de constructores de vivienda o prestadores de servicio se definieron, siento que hoy la guerra sucia que hubo en el 2012 y el 2006, sobre todo en el sector empresarial, hoy no la están comprando y muchos prefieren esperar, abstenerse y no participar de ella ni con recursos ni con simpatizantes, que dependan laboralmente de ellos.