El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que existen todas las condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral en completa tranquilidad.

“Me he reunido con todos los gobernadores de los estados, me he reunido ya en varias ocasiones con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, he tenido reuniones con dirigentes de los partidos políticos que se han continuado y se deberán seguir continuando, y en este momento hay condiciones absolutas para que pueda desarrollarse una jornada electoral”, adelantó.

Tras reunirse con el gobernador de Puebla, José Antonio Gali, representantes de la Fiscalía y del Congreso del estado, Navarrete Prida señaló que buscarán que el proceso electoral sea democráticamente abierto al contraste de ideas y de proyectos de país, para que los candidatos puedan realizar mejor su función.

“El Estado no está rebasado, vive los riesgos de lo que es el mundo de hoy. Lo que tiene que hacer es aplicar la ley con los instrumentos que tiene a su alcance, como son las Fuerzas Armadas”

Alfonso Navarrete Prida

Secretario de Gobernación

Además, aseveró que también sostuvo un encuentro con los alcaldes del país quienes deberán presentar un protocolo sobre los temas de seguridad municipal en ese tipo de elecciones, para darles apoyo en caso de que así lo soliciten.

“Y esperamos y tenemos confianza en que habrá las condiciones para que (el periodo electoral) se desarrolle de manera tranquila, copiosa y transparente en México”, detalló.

Negó que lo sucedido en el municipio de Tonalá, Jalisco, con respecto al asesinato de tres estudiantes exhiba al Estado, porque lo que realmente se muestra es la construcción de bandas crimínales que generan violencia inadmisible en la sociedad, por ello la autoridad federal tiene que aplicar la ley con todos los instrumentos que tenga a su alcance.

“Lo mismo puede suceder aquí, que puede suceder y es inadmisible en otro país donde un estudiante saque un arma y asesine a compañeros; o lo mismo sucede cuando alguien toma un camión y decide atropellar en la calle, es inadmisible. Y ante eso, el Estado, que no está rebasado, está viviendo los riesgos de lo que es el mundo de hoy. Lo que tiene que hacer es aplicar la ley con toda energía, y todos los instrumentos” que tiene a su alcance, incluyendo a las Fuerzas Armadas.

El Dato: Ante el Consejo de Protección Civil de Puebla, Navarrete reiteró el apoyo del gobierno a la entidad, con programas como el Fonden.

Respecto a su reunión con el gobierno de Puebla dijo que ésta se realizó para analizar los temas de seguridad para la entidad.