La Fiscalía General del Estado de México identificó y busca al hombre que participó en un ritual en el que fue asesinado un bebé de apenas ocho meses de edad, supuestamente en una ofrenda “para el Diablo”.

Se trata de Dorian González Cerón, de unos 27 años de edad, quien vivía en la zona de Santa Úrsula Coapa, en Tlalpan, y llevaba 15 días como pareja sentimental de Leticia, la madre del pequeño.

“Espero que hagan justicia para mi hijo, ya no pueden regresarlo a la vida, ya no se puede hacer más, sólo espero que atrapen a este tipo así como lo hicieron con esa mujer”, dijo a La Razón Juan López, padre de la víctima.

Explicó que Leticia se hacía llamar “Diabolista”, por su adoración al Diablo y cree que por ello le quitó la vida al niño durante un ritual para hacerle daño.

“Ella tenía problemas, me amenazó y me dijo que si me le acercaba iba a matar a mi hijo. En la casa encontraron muñecos con mi nombre, las cosas de mi hijo…”, contó en entrevista.

La Fiscalía del Edomex obtuvo ya una orden de aprehensión contra Dorian Gonzalez, quien hasta ayer no había sido capturado.

Ahora saben que tras la muerte del niño, el sospechoso regresó a la casa donde vivió apenas dos semanas con Leticia y el bebé, se brincó la barda y entró para recuperar sus cosas y escapó.

Desde entonces no saben nada de él. La Razón obtuvo una serie de imágenes en las que aparece este sujeto, en algunas está con Leticia.

Juan López, padre del niño, explicó que se separó de Leticia cuando el pequeño tenía tres meses de nacido y que él tuvo que registrarlo por su cuenta, pues ella se negaba a hacerlo. El menor, contó, se llamaba Marduk Azazel.

“Me dijo que si me volvía a acercar a ella lo iba a desaparecer, como ya sabía de lo que era capaz me alejé, hasta que supe que mi hijo estaba en riesgo, fue cuando presenté una denuncia”.

La Fiscalía mexiquense informó ayer que presumiblemente Leticia intentaba presionar al padre del pequeño para que regresara con ella.

Ayer por la tarde se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de la madre en un Juzgado de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.