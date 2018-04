Publican videos de las primeras explosiones en Siria

Las primeras explosiones producto del bombardeo ordenado por Estados Unidos se escucharon esta madrugada en Damasco, capital de Siria, según reportan ciudadanos y periodistas asentados en aquella ciudad.

Another footage of Syrian air-defense missile fired towards tomahawk rockets in the sky of Damascus. pic.twitter.com/7FVcXN5i2F — Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) 14 de abril de 2018

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron luces en el cielo y estallidos en tierra, poco después de que el presidente estadunidense Donald Trump anunció “bombardeos quirúrgicos” contra en país de Medio Oriente.

Wow. Sirens going off in Umayyad Square, the heart of Damascus. pic.twitter.com/74fr3PPBgP — Omar Ghabra (@omarghabra) 14 de abril de 2018

El tema “Siria” se convirtió en tendencia en Twitter con diversas etiquetas en varios idionas, y con ellas los usuarios han compartido fotos y videos desde Damasco.

Versiones sin confirmar indican que entre los objetivos de los primeros bombardeos se encuentra el aeropuerto de la capital siria.

Hasta el momento el gobierno de Rusia, principal aliado de Siria, no ha emitido información oficial sobre una posible reacción militar.