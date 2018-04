Para exigir una mesa de diálogo con el Gobierno federal, la abrogación de la Reforma Educativa, libertad a “presos políticos” y la reinstalación de más de 550 docentes que no se presentaron a la evaluación, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Chiapas y Michoacán impidieron que este lunes regresaran a las aulas millones de estudiantes de educación básica, como parte de un paro de labores de 48 horas.

En Oaxaca, los centistas bloquearon las principales vías que conducen al aeropuerto de la capital y retuvieron decenas de tractocamiones y vehículos de empresas transnacionales para impedir la circulación.

De acuerdo con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), sólo cerraron 3.8 por ciento de las 13 mil 442 escuelas en las ocho regiones de la entidad. Sin embargo, Alfonso Soriano, presidente de la Coordinadora Estatal de Padres de Familia, aseguró que el bloqueo de planteles alcanzó el 60 por ciento (8 mil 65), lo que afectó a unos 600 mil alumnos.

“Ha habido un encubrimiento del IEEPO para no reportar a los maestros faltistas. Por eso nosotros estaremos enviando un escrito a la SEP para que exija los reportes de los maestros que se ausenten para sancionarlos”, dijo Soriano.

En Michoacán, docentes de la Sección 18 tomaron varias casetas de cobro en Taretan, Santa Casilda, Ecuandureo, Lengua de Vaca, Feliciano, Vista Hermosa, Zinapécuaro y Panindícuaro, en las que permitieron el paso libre a los automovilistas.

“Será responsable de encubrimiento el servidor público que oculte actos u omisiones sobre el personal docente y administrativo, como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas”

Otto Granados

Secretario de Educación Pública

De momento, el magisterio no planea bloquear vías ferroviarias, pero no descartó esa acción más adelante.

En tanto, en Chiapas, las secciones 7 y 40 marcharon en Tuxtla Gutiérrez e instalaron un campamento en el parque central, que provocó el cierre de al menos ocho calles cercanas a la zona.

Víctor Manuel Zavala, líder del magisterio en la entidad, amagó que, de no resolverse la instalación de la mesa con el gobierno, radicalizarán sus movilizaciones.

“Si no hay solución, vamos a exigirla de acuerdo a cómo la Sección 18 se ha manifestado porque no nos queda de otra. Cuando no hay solución mediante el diálogo, creo que lo que corresponde es hacer las acciones del caso con cualquier tipo de actividad. Ninguna está desechada hasta que no se resuelvan los planteamientos”.

El Dato: La Coordinadora advirtió que hará otro paro de labores de 72 horas, del 30 de abril al 2 de mayo, y el 15 de ese mes estallará su paro nacional indefinido.

Este domingo, la SEP advirtió que se aplicarán descuentos salariales y se separarán del cargo a los maestros que acumulen tres faltas en un periodo de 30 días.

Además, indicó que “será responsable de encubrimiento el que oculte actos u omisiones sobre el personal docente, como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

“Es obligación de las autoridades educativas locales reportar las incidencias, así como la información que se requiera, para garantizar el pago de la Nómina Educativa, y registrar, en los plazos y condiciones establecidos en los Sistemas de Administración de Nómina, la información relativa a los movimientos del personal que modifiquen cada nómina, conforme a la normativa vigente”, señaló la SEP a través de un comunicado.