Coconal, una de las empresas ganadoras de varios contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), aseguró que la Ley de Obra Pública no permite lo planteado por el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de cambiar el lugar de la construcción de la terminal aérea.

Héctor Ovalle, presidente de la compañía, aseguró que jurídicamente, para que las empresas que ya tienen obras en el aeropuerto se trasladen a la terminal planteada, se tendría que volver a licitar la obra, por lo que se iniciaría un proceso decisivo que generará costos adicionales que el nuevo gobierno resarciría.

“No se puede hacer, el planteamiento de cambiar un contrato de obra pública a otro lugar, no es posible, el primer artículos de la Ley de Obra Pública especifica que no se puede salir del objeto de contrato, yo no puedo hacer la misma pista que estoy construyendo aquí en otro lugar”, aseguró.

Es importante recordar que el candidato a la presidencia de la coalición “Juntos haremos historia”, planteó en días pasados que en caso de ganar las elecciones, renegociaría todos los contratos que han sido firmados para las constructoras, hasta este momento; sin embargo, esto no ha sido planteado formalmente.

En el marco de la inauguración de dos obras complementarias del Nuevo Aeropuerto, el empresario aseguró que la construcción de la obra va en tiempo y forma, por lo que es altamente probable que la misma se concluya para 2020, como se contempló desde un inicio.