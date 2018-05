El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, propuso al sacerdote Alejandro Solalinde como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en caso de llegar a la Presidencia del país, así como a Javier Sicilia para la Comisión de la Verdad y para que le ayude en el tema de las desapariciones forzadas.

“Me gustaría que el padre Solalinde fuera el encargado de los derechos humanos y que Javier estuviese en la comisión, ayudándonos para encontrar a los desaparecidos”, adelantó en el encuentro con víctimas de la violencia, en el Museo de Memoria y Tolerancia en la capital.

En este sentido, explicó que la exministra Olga Sánchez Cordero priorizará los derechos humanos como titular de la Secretaría de Gobernación, pero el eje será atender las causas que generan la violencia, como la pobreza, la desintegración familiar, el campo, los valores, apoyo a los jóvenes, el no uso de la fuerza, evitar que la delincuencia se acompañe de las autoridades, coordinar a las instituciones encargadas de la seguridad, invitar a autoridades religiosas, familiares de víctimas y fortalecer la CNDH, en su decálogo de propuestas para abatir la delincuencia.

“Tenemos un pensamiento liberal y ellos, conservador; por eso pensamos que el uso de la fuerza no es la solución, las leyes más severas, la cárcel y las penas no son la solución. Somos opuestos y no se ha atendido el origen, llevamos 30 años sin generar empleos o crecimiento económico; hay que atender las causas”, dijo el político tabasqueño.

Reiteró que nunca habrá una orden para reprimir a la ciudadanía bajo su estrategia de seguridad, pues buscará la manera de incorporar a las instituciones que, según sus palabras se encuentran en un absoluto desorden.

“Yo no soy la persona idónea para ocupar un cargo de esta naturaleza. Yo soy una autoridad moral, un poeta

Javier Sicilia

Activista

De la propuesta del tabasqueño para integrar al padre Solalinde, el experto en temas religiosos Bernardo Barranco, advirtió que debe mantenerse la separación Iglesia-Estado.

“El padre Solalinde ha tenido en su contra querellas jurídicas por no acatar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, es decir que las Iglesias y Ministros no deben involucrarse en la política, pero ahora todo está revuelto, los pastores tienen presencia política y muchos ya fueron candidatos”, dijo a La Razón.

“Iglesias y ministros no deben involucrarse en la política; el clero y la clase política están violando el carácter laico del Estado”

Bernardo Barranco

Experto en religión

El artículo 31 refiere una separación Iglesia y el Estado desde el gobierno del presidente Benito Juárez.

El Dato: López obrador apuntó que se tiene que cambiar la estrategia de combate a la inseguridad, pues hay muchos desaparecidos y 70 homicidios diarios en el país.

Participó en el Diálogo por la Paz y Justicia. La agenda fundamental.

Día 40.