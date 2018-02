El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) está a la espera del dictamen final sobre los daños que sufrió el inmueble, que albergó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tras el sismo del 19 de septiembre, para poder definir un proyecto de desmontaje, traslado y conservación de los 13 murales y 2 esculturas, que se encuentran en el sitio y que están catalogados como bienes artísticos.

A través de una carta informativa, el organismo precisó que el edificio no cuenta con un dictamen estructural, ni de geotecnia, que les permita emprender las acciones necesarias, e indicó que en cuanto dichas evaluaciones se concluyan propondrán una mesa de diálogo a la SCT y el INBA, a través del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico.

El Dato: La SCT mudará temporalmente sus oficinas a Naucalpan, Estado de México con el fin de resguardar la integridad de los trabajadores.

“La SCT comparte con el INBA la preocupación de atender lo antes posible el tema de la protección de la obra mural y todo lo que implica la gestión técnica y administrativa del desmontaje, resguardo y reubicación a una nueve sede, que aún no tienen confirmada. Sin embargo no es posible realizar ninguna acción preventiva en la obra mural, si no se cuenta antes con el dictamen estructural del conjunto.

“Se les propuso una mesa de trabajo conformado por expertos académicos, que sirva para analizar alternativas técnicas y que se tomen decisiones colegiadas, para la propuesta final del destino integral del conjunto de la SCT”, precisó el instituto en la misiva.

Desde hace cinco meses el futuro de los 13 murales pintados por artistas como Juan O’Gorman, José Chávez Morado, Luis García Robledo, Guillermo Monroy y Arturo Estrada, y las dos esculturas de los artistas Rodrigo Arenas Betancourt y Francisco Zúñiga, es incierto.

El 28 de septiembre pasado, la SCT informó que la evaluación de daños sería dada a conocer en un lapso máximo de 20 días, sin embargo no ocurrió.

Hasta el momento se sabe que parte del archivo museístico que estaba en el edificio, fue trasladado a las instalaciones de Calzada de las Bombas y Archivo General de la Nación.

El Oficial Mayor, Rodrigo Ramírez Reyes, adelantó el lunes pasado que las nueva sede del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es una de las opciones a donde podrían ser trasladadas las obras artísticas, debido a que su temática versa sobre las comunicaciones.

REVIVE LA TRAGEDIA