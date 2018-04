Independientes, puras dudas

La aprobación por parte del TEPJF de la candidatura a la Presidencia del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón ha venido a provocar nuevos y profundos cuestionamientos, los cuales alcanzan a Margarita Zavala y también a Armando Ríos Piter; sea cual fuere el futuro del llamado Jaguar.

Así como esta modalidad electoral ha tenido momentos afortunados y positivos, en lo que corresponde a las candidaturas independientes a la Presidencia, todo ha sido una maraña que ha terminado por desacreditar y confundir el proceso.

La dividida decisión del TEPJF evidencia que no existen criterios precisos para abordar este tipo de situaciones, todo parece indicar que no hay reglamentación de la cual asirse.

Desde donde se vea no está fácil de entender y digerir el que un independiente alcance una candidatura, a pesar de que con todo y que haya logrado el total de firmas exigidas, el resto de ellas sean irregulares y además que en muchos casos hayan pasado por la trampa.

Si bien pudiera ser que se hayan cometido errores, a lo que se suma la confusión que se pudo tener en el proceso, los tres candidatos referidos tienen en su haber una cantidad significativa de irregularidades y suplantación de personas.

Se reconoce que para los candidatos alcanzar el total de firmas era complejo y tenía su grado de dificultad. Lo que hemos venido a ver en la revisión que hizo el INE no deja dudas de que se querían meter a como dé lugar, sin importar el cómo.

Por más rebuscadas que fueran las reglas estaban acordadas y aprobadas. Los candidatos estaban en la obligación de no pasar nada por alto; sin embargo, terminaron por ser cómplices de las operaciones que llevaron a cabo sus equipos. Si no las vieron, porque no las vieron; y si las vieron, porque todo indica que no hicieron nada por evitarlas.

Lo que es paradójico es que estando a la vista las irregularidades no haya sanción alguna y hasta parezca que son irrelevantes. Las discusiones pasan fundamentalmente por si a El Bronco se le siguió un debido proceso, pero para nada se repara en la gran cantidad de firmas irregulares en torno al proceso. Como este caso corren también por la misma vía el de los otros candidatos.

Lo que viene ahora, más bien ya estamos en ello, es la especulación y el sospechosismo. Por más que el TEPJF justifique y explique su decisión desde el ámbito legal, a querer o no se ha creado un halo de desconfianza, que a estas alturas del proceso electoral es muy delicado.

El tribunal decidió a favor de Rodríguez Calderón y no sólo esto, le dejó la puerta abierta a Ríos Piter. Las razones por las que se le dio el visto bueno a la candidatura de El Bronco pueden terminar siendo similares a las que se apliquen en el caso del Jaguar; no tendría por qué ser diferente.

El lío ya está entre nosotros. Sean 5 o 6 los candidatos presidenciales ya penden, en particular sobre los independientes, dudas que no les ayudan en su imagen, en su credibilidad y en su candidatura misma.

RESQUICIOS.

Así nos lo dijeron ayer:

Carlos Juárez Cruz, director del Instituto Economía y la Paz.

Nos enfocamos a medir la paz, llevamos 5 años en ello. En 2017 se recrudecieron casi todos los indicadores, sólo resultó positivo el tema de la prisión preventiva. Medimos tasa de homicidios, delitos con violencia, cárcel sin sentencia y crímenes de delincuencia organizada.

Lo que más llama la atención es que aumentaron los delitos del orden común. La violencia doméstica se está generalizando en el país. El 85% de la población ha visto deteriorarse sus niveles de paz. A esto se suma que también se ha incrementado de forma ostensible la impunidad en el país.

La desconfianza se ha convertido en un asunto muy delicado porque ya alcanza la relación entre los ciudadanos, quiere decir entre los mismos vecinos.

El informe debe servir para entender y diseñar políticas públicas.

No estamos condenados a vivir en la violencia y la corrupción.