Tatiana Clouthier Carrillo, expanista y actual coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, señala que el Instituto Nacional Electoral (INE), que el 1 de julio en la noche dará a conocer los primeros resultados sobre los candidatos presidenciales, está “rebasado”.

“Creo que el INE está rebasado en algunas áreas y tiene que probar que tiene intenciones de hacer las cosas cada día mejor y apegado a derecho”, precisa la hija del que fuera candidato presidencial por el PAN en la elección de 1988, Manuel Clouthier, Maquío.

En entrevista con La Razón, explica que su principal trabajo con el tabasqueño es llevarlo a la Presidencia del país, por lo que asegura que trabaja en los “sectores donde no hemos sido capaces de fortalecer a que la gente vote por él”. Además, destaca que el candidato de Morena ha evolucionado con respecto al 2006 y 2012, pues “es una mejor persona, es un mejor político”.

¿Por qué aceptó coordinar la campaña de López Obrador? Porque México necesita que demos la cara por él y empecemos a trabajar y comprometernos por él y es lo que me hace moverme. Hay dos opciones frente a nosotros: no quiero más de lo mismo y la alternativa es Andrés.

¿Usted milita en Morena? Yo no pertenezco más que a un solo partido que se llama México.

¿Le han ofrecido algún cargo en la administración federal en caso de que gane López Obrador? No, yo me veo sentada en el lado de donde he estado, del lado ciudadano y pidiendo cuentas.

¿Cuáles serían los principales puntos que buscará para que Andrés Manuel gane la Presidencia del país? Hemos trabajado en atender y tender puentes en los nichos donde ha habido un poco menos de penetración por parte de Andrés Manuel.

¿Cuál es la diferencia de 2006, 2012 y ahora con López Obrador? Andrés Manuel es un hombre que ha evolucionado. Es una mejor persona, un mejor político, está sentado con mucho más aplomo y ha sido capaz de demostrar que es un hombre que ama a este país, que no es violento.

Dice que ha evolucionado, ¿cuáles fueron los errores que cometió en años pasados el tabasqueño? Evolucionar significa ser una mejor persona, aprender de las circunstancias propias que se fueron enfrentando en el camino y una de éstas tiene qué ver con el nombramiento de los cinco coordinadores de circunscripción. El refuerzo en las casillas es algo que anteriormente no se hizo con el ahínco que hoy se hace y ésta es una de las cosas que estamos enmendando.

¿Quién es el principal contendiente de Andrés Manuel? Es un binomio, es lo mismo al final del día, representan lo mismo. Si le ponemos cara o no, es lo mismo. Ya lo vimos: en 2006 cuando iba ganando Andrés Manuel, los priistas vinieron a darle los votos a Felipe Calderón para lograr un empate casi técnico. En 2012 fue al revés, los panistas se fueron a apoyar al candidato del PRI Enrique Peña Nieto.

¿Cómo ve a estos personajes con escándalos de corrupción que se han adherido a Morena? Se han adherido a sumar gente al proyecto de que Andrés Manuel llegue (a la Presidencia).

¿Le afectan al tabasqueño estos personajes, como Lino Korrodi? Una elección, a final del día, se gana con votos. Mexicanos que han dicho “ya conocí lo que no quiero, quiero algo diferente” y en ese sentido han dicho vamos a buscar una alternativa para que esto cambie. En el país hay de todo y los votos valen igual. El que una persona diga “voy a votar por Andrés” no significa más que irá a votar por él y está dando la cara. Es como si fuera a la fila (de los votantes) y pidiera a la gente si tiene carta de antecedentes no penales, si es bueno o malo, y decir tú sí puedes votar por él y tú no.

¿Cree que quienes apoyan a Andrés Manuel se purifican? Me parece absurdo el término, me parece ridículo y que no aplica.

¿En México hay democracia? Este país tiene algunas libertades, algunas libertades limitadas. Hemos avanzado en mucho, hemos crecido en hacer conciencia con la gente y hemos retrocedido en muchos caminos. Tenemos ahí claramente el caso de la elección de Coahuila y del Estado de México, donde hemos visto que se ha vuelto a prácticas ya dejadas atrás en los 80.