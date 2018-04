El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a la no violencia dentro de la contienda presidencial, a raíz del enfrentamiento que se generó con grupos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de asistentes al mitin de José Antonio Meade.

Durante la sesión extraordinaria, la consejera del Poder Legislativo del PRI en el INE, Mariana Benítez, expresó que lo ocurrido en Oaxaca puede poner en riesgo la paz de las próximas elecciones:

“Yo estuve ahí, no me pueden decir que no es cierto. Había una marcha que acompañaba a José Antonio Meade en Puerto Escondido, cuando llegamos al punto del acto masivo, lo que vimos fue más de 200 personas, agresivas, violentas, lanzando insultos y con actitud claramente provocadora de los que éramos más, que sólo estábamos ejerciendo nuestro derecho de participar en un evento político”, dijo.

Estos grupos, aseguró, eran de Morena, porque llevaban consignas y playeras de este partido, además de que estaban ligados a la CNTE.

“Condenamos estos hechos y esperamos que se detenga lo que puede ser una espiral de violencia”

Marco Alberto Macías

Representante de NA

“Lo peor es el mensaje y la posición que pone Andrés (Manuel López Obrador) sobre este punto, ridiculizar lo que pasó y usar expresiones que sólo reflejan que tiene un absoluto desprecio a los derechos de los demás, de alguien que se dice demócrata”, indicó.

El representante de Nueva Alianza, Marco Alberto Macías, advirtió que Morena, “en el pecado lleva la penitencia. Condenamos estos hechos, estos lamentables hechos acontecidos en Oaxaca y esperamos, señores integrantes del Consejo, que se detenga lo que puede ser una lamentable espiral de violencia”, aseguró.

“Estas expresiones sólo reflejan que (AMLO) tiene absoluto desprecio a los derechos de los demás”

Mariana Benítez

Representante del PRI

El representante del PVEM, Jorge Herrera Martínez, aseguró que los actos de la CNTE se realizaron con la presencia y apoyo de dos candidatos de Morena. “Eso es lo más grave, eso no es lo que queremos todos los mexicanos. Es muy fácil aventar la piedra y esconder la mano, pero no podemos seguir permitiendo que actos como estos se multipliquen en todo el país”.

El consejero electoral, Ciro Murayama, señaló que la confrontación comienza desde los líderes de partidos y candidatos a través de ataques verbales enconados. “Se vale la esgrima verbal, no la apuñalada verbal y eso se traduce en que la gente esté recibiendo esos mensajes y eventualmente reaccionando mal”.

“Se vale la esgrima verbal no la apuñalada y eso se traduce en que la gente esté reaccionando mal”

Ciro Murayama

Consejero electoral

Durante la sesión se aprobó la participación activa del público en el segundo debate presidencial, así como su incorporación por medio de las redes sociales en el tercer ejercicio, a efectuarse el 20 de mayo en Tijuana, y el 12 de junio en Mérida.

También se determinó que las cadenas nacionales de televisión que transmitirán los tres debates bajo el mismo esquema de difusión son: Televisa, en Las Estrellas; Televisión Azteca, por Azteca Uno; Cadena 3, por Imagen TV y Excélsior TV.

“Es muy fácil aventar la piedra y esconder la mano; no podemos permitir que estos actos se multipliquen”

Jorge Herrera Martínez

Representante del PVEM

Mientras que las emisoras públicas que llevarán la cobertura son: Canal Once, Canal del Congreso, TV UNAM, Dirección de Televisión Educativa, Canal 22 y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.