“Infinity War” rompe récord como el estreno mundial más taquillero de la historia

Avengers: Infinity War se transformó ya en el estreno más taquillero de la historia, alcanzando una recaudación de 630 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial y rompiendo también el récord local de Estados Unidos con 250 mdd recaudados.

Hasta ahora, el récord en los cines norteamericanos lo tenía Star Wars: The Force Awakens, que en su estreno en 2015 alcanzó los 247 mdd, mientras que a nivel mundial lo tenía Fast and Furious 8, con 541 mdd.

Infinity War debutó como número uno en todos los territorios, destacando en mercados como Reino Unido, con 42.2 mdd; Corea, 39.2 mdd; México, 25.2 mdd, y Australia, 23 mdd.

El único récord que se le escapó a Infinity War es el de mejor estreno global sin contar los datos de EU, pues cosechó 380 millones sólo en cines internacionales, lejos de los 443 millones que consiguió Fast and Furious 8.

Cabe señalar que la última entrega de la franquicia liderada por Vin Diesel llegó a cines chinos, uno de los principales mercados, en su primer fin de semana, mientras que la última cinta de Marvel llegará a ese país hasta el 11 de mayo.

Avengers: Infinity War pasó a encabezar el selecto grupo que recaudó más de 200 millones en su debut norteamericano, junto a Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi, Jurassic World, The Avengers y Black Panther.

La tercera entrega de los Vengadores permitió a Marvel mantener su espectacular desempeño en 19 producciones que han recaudado ya más de 11 mil millones de dólares en la taquilla mundial.

