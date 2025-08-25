¡Listo para despegar!. Mexicana estrena avión

La aerolínea mexicana se encuentra lista para el vuelo inaugural de su nuevo avión Embraer E195-E2 desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Tulum. Esta aeronave, con capacidad para 132 pasajeros, alcanza una velocidad de crucero de alrededor de 875 km/h y un alcance cercano a 4 mil 600 km. Diseñado con cabina sin asiento intermedio, ofrece mayor comodidad, un ambiente más silencioso y un ahorro significativo de combustible. Actualmente, Mexicana cuenta con tres aviones de este tipo, pero se espera que la flota la completen siete aeronaves más, aumentando las operaciones hacia nuevas rutas y las frecuencias de vuelos ya operados.

¡Listo para despegar! Mexicana estrena su nuevo avión Embraer ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

