COMO CADA 16 de septiembre, el Desfile Militar conmemora el inicio de Independencia de nuestro país. Participan Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional, mostrando disciplina y modernización. Se despliegan más de 15 mil efectivos, acompañados por vehículos blindados, aeronaves y helicópteros. Este año destaca la presencia de agrupamientos femeniles, que marchan en igualdad de condiciones con sus compañeros en paracaidismo, sanidad y transmisiones, reflejando el papel creciente de la mujer en las Fuerzas Armadas. El desfile combina tradición e innovación, simbolizando unidad nacional y capacidad de respuesta ante los desafíos.

Desfile militar, disciplina, innovación y encabezado por mujeres ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

⬇⬇ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA AQUÍ ⬇⬇

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2025/09/15/10lr5060-rotated-SjsFmu9mt.pdf>Click here to read this PDF</a>.