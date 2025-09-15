Despliegue de 15 mil elementos

Desfile militar, disciplina, innovación y encabezado por mujeres

El Desfile Militar del 16 de septiembre reúne a más de 15 mil efectivos del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; destaca en esta edición la participación femenina

COMO CADA 16 de septiembre, el Desfile Militar conmemora el inicio de Independencia de nuestro país. Participan Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional, mostrando disciplina y modernización. Se despliegan más de 15 mil efectivos, acompañados por vehículos blindados, aeronaves y helicópteros. Este año destaca la presencia de agrupamientos femeniles, que marchan en igualdad de condiciones con sus compañeros en paracaidismo, sanidad y transmisiones, reflejando el papel creciente de la mujer en las Fuerzas Armadas. El desfile combina tradición e innovación, simbolizando unidad nacional y capacidad de respuesta ante los desafíos.

