Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí en Gaza ha dejado más de 65 mil muertos, un promedio de hasta 180 diarios, lo que representa una de las tasas más altas del siglo XXI. Con la vigencia de la operación “Gedeón II”, el Ejército israelí ya ingresó con tanques a la ciudad de Gaza para tomar su control. Los bombardeos diarios han provocado miles de muertes y la destrucción de barrios históricos completos, mientras más de medio millón de personas han huido hacia el sur. La crisis humanitaria ya alcanza tintes catastróficos: hospitales colapsados, escasez de agua, electricidad y alimentos, y miles atrapados bajo escombros.

Guerra en Gaza, con la mayor cantidad de muertes por día en el siglo XXI ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

