México arma altares, enciende velas y cocina para las almas

En nuestro país, cada 2 de noviembre transformamos el duelo en fiesta y, a lo largo del territorio nacional, el Día de Muertos toma distintos acentos y formas de conmemorarse.

Mientras las lanchas iluminadas de Janitzio cruzan el lago para guiar a las almas, en Huaquechula se levantan altares monumentales para recibir a quienes partieron.

En Oaxaca, los tapetes de arena se mezclan con las comparsas que recorren las calles, mientras que en Yucatán, las comidas típicas toman protagonismo; y en Veracruz, el Xantolo convierte la nostalgia en una simbólica danza.

Desde los cementerios urbanos de Mixquic hasta los cerros sagrados de Guerrero, las ofrendas de México se encienden con miles de velas y el aroma de los pétalos de cempasúchil trazan el camino del regreso de las almas que visitan a sus seres queridos, remarcando el reflejo profundo de la manera en que comprendemos la vida, la muerte y la memoria.

Día de Muertos, una tradición llena de matices ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

