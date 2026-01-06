La tradición cristiana y la cultura popular relatan que los Reyes Magos llegaron a Belén para adorar a Jesús de Nazaret guiados por una estrella: un objeto celeste que les habría señalado el lugar exacto del nacimiento al “detenerse” sobre el pesebre.

Sin embargo, la veracidad del episodio de los magos de Oriente descansa en una única fuente escrita, el Evangelio de Mateo. Aun así, la posible naturaleza de ese astro ha sido, durante siglos, motivo de debate científico, histórico y astronómico.

Entre las hipótesis más recientes se plantea que el objeto luminoso no fue una estrella, sino un cometa de trayectoria inusual, procedente de una región lejana de nuestro Sistema Solar, cuyo brillo y aparente movimiento habrían captado la atención de antiguos astrónomos.

Otras investigaciones sugieren que pudo tratarse de una conjunción planetaria, posiblemente entre los gigantes Júpiter y Saturno, o incluso de una nova o supernova visible desde la Tierra a simple vista.

Aunque ninguna teoría ha logrado imponerse, la discusión permanece abierta: la Estrella de Belén sigue siendo un punto de encuentro entre la fe, la ciencia y la historia.

Estrella de Belén: ¿cometa, conjunción planetaria o supernova? ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

