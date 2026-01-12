Groenlandia, el punto clave del Ártico en la mira de Trump

Donald Trump ha vuelto a poner a Groenlandia bajo los reflectores al manifestar su deseo de que Estados Unidos controle esta enorme isla ártica, argumentando que representa una prioridad de Seguridad Nacional y estratégica para su país.

Gran parte del atractivo de la región radica en sus recursos naturales y su posición geográfica. Debajo de su espesa capa de hielo existen depósitos de tierras raras, minerales y reservas estimadas de petróleo y gas que, con el avance del deshielo provocado por el cambio climático, son ahora más accesibles. El creciente calentamiento del Ártico también ha abierto nuevas rutas marítimas relevantes para el comercio global.

Sin embargo, la propuesta del magnate ha generado rechazo y tanto las autoridades danesas como los líderes de las comunidades enfatizan que son los nativos de la isla quienes deben decidir su futuro e insisten: “la isla no está en venta”.

