Vacunación, clave para frenar el brote de sarampión en México

Nuestro país enfrenta uno de los brotes de sarampión más graves en décadas, con una transmisión sostenida que pone en riesgo su certificación como país libre de esta enfermedad.

Hasta el día de ayer se habían confirmado 7 mil 310 casos y al menos 24 muertes. La mayoría de los contagios se concentra en el grupo de menores de 1 a 4 años y en el de 5 a 9, aunque también destacan los casos en adultos de 25 a 29 años de edad.

Más del 90 por ciento de infecciones confirmadas en las entidades no tiene un antecedente vacunacional documentado, lo que evidencia el impacto directo de la baja cobertura.

Las autoridades sanitarias ya han advertido que México tiene sólo dos meses para controlar la transmisión y evitar perder el estatus de eliminación del sarampión otorgado por la OMS, lo que vuelve urgente reforzar las campañas de vacunación.

Vacunación, clave para frenar el brote de sarampión en México ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA⬇⬇