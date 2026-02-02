Conecta Toluca con la CDMX

El Insurgente, obra clave de movilidad metropolitana

El Insurgente inicia operación total, conecta Toluca y Ciudad de México en 57.8 kilómetros, reduce tiempos y emisiones

El Insurgente, obra clave de movilidad metropolitana Foto: Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola
TRAS MÁS de una década de obras, El Insurgente comienza hoy a operar en su totalidad, consolidándose como el primer tren interurbano eléctrico moderno en México.

A lo largo de 57.8 kilómetros, el proyecto conecta el Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México mediante una vía de tracción eléctrica por catenaria, lo que permite reducir las emisiones contaminantes.

Cada tren tiene una longitud de 100 metros, cuenta con cinco vagones y una capacidad para más de 700 pasajeros. El recorrido completo tomará unos 45 minutos, un ahorro de tiempo considerable comparado con las hasta dos horas que toma en automóvil.

Iniciado en 2014, el proyecto se construyó por etapas y enfrentó múltiples rediseños técnicos, especialmente en el último tramo a la terminal Observatorio, donde se levantaron viaductos, túneles y un puente atirantado, una de las estructuras más emblemáticas de la obra.

Más allá de la movilidad, el Tren Interurbano México-Toluca marca un parteaguas en la ingeniería nacional, al combinar electrificación, operación moderna y conexión metropolitana eficiente y directa.

