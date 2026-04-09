Toniná, la zona arqueológica que amplía su esplendor

ENCLAVADA en el corazón de la selva de Chiapas, la Zona Arqueológica de Toniná abrió desde marzo pasado una nueva etapa al público tras varios años de disputa por el terreno que la resguardaba.

Tras la expropiación del predio donde se ubica el sitio —que permanecía en manos privadas— para integrarlo al patrimonio nacional y garantizar su conservación y acceso, el lugar pasó rápidamente a ser el segundo sitio prehispánico más visitado de Chiapas en marzo pasado, con 5 mil 216 visitantes, sólo superado por Palenque y sus casi 30 mil turistas registrados.

El mayor distintivo de la antigua urbe es su acrópolis monumental: una estructura escalonada que se eleva como una montaña artificial y supera en altura (75 metros) a muchas pirámides mesoamericanas, como la Pirámide del Sol en Teotihuacán (65 metros).

La zona cuenta con laberínticos templos, palacios, esculturas y dos juegos de pelota conectados por una gran escalinata de 260 escalones.

Toniná, la zona arqueológica que amplía su esplendor ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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