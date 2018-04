Inicia ataque de alta precisión a objetivos en Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un ataque militar a Siria esta noche mediante una operación conjunta con Francia y el Reino Unido.

“Ordené a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizar ataques de alta precisión contra los objetos relacionados con el potencial de las armas químicas del dictador sirio Bashar al Assad, en estos momentos, ya está en marcha una operación conjunta con las Fuerzas Armadas de Francia y del Reino Unido”, precisó el mandatario estadounidense en conferencia en la Casa Blanca.

“Estamos preparados para sostener esta respuesta hasta que el régimen sirio detenga el uso de agentes químicos prohibidos”, aseveró.

Señaló que Estados Unidos no busca una presencia indefinida en Siria por lo que a medida que otras naciones aumenten sus contribuciones, podrán regresar sus soldados a casa.

Cabe destacar que mientras Trump daba le anuncio, fuertes explosiones iluminan cielo de Damasco, la capital de Siria.

Por su parte, los sistemas de defensa aérea siria están siendo activados sobre Damasco después de que Estados Unidos anunciara el ataque militar.

BREAKING: Air defense systems being activated over Damascus now as U.S. starts striking targets in Syria. pic.twitter.com/BEMBPjL54s

— Israel Breaking (@IsraelBreaking) 14 de abril de 2018