Iniesta anuncia entre lágrimas que deja al Barcelona al final de la temporada

La comparecencia de Andrés Iniesta generó mucha expectación, a pesar de que él mismo ha tratado de quitarle dramatismo dejando caer lo que ya era un secreto a voces. El manchego convocó a los medios para el viernes. Después, desde el Club acotaron: 13:30 horas.

Con la sala de prensa abarrotada, Iniesta se hizo esperar. A la hora señalada, todos los periodistas estaban en sus sitios, preparados para un día histórico, para no perder detalle de lo que el 8 barcelonista tenía que contar, para presenciar la despedida de un mito del club, del fútbol español, el símbolo de una generación de futbolistas que lo han ganado todo.

Poco a poco fueron llegando los miembros del equipo técnico, el presidente de la entidad, sus compañeros de equipo y sus familiares. El futbolista llegó a las 13:43 horas. Fue directo a la mesa, solo, para no quitarle protagonismo.

Visiblemente emocionado, entre lágrimas, indicó que “esta rueda de prensa es para explicar que esta es mi última temporada aquí, es una decisión muy meditada, valorada y muy pensada. A nivel interno, a nivel familiar, entiendo que después de 22 años aquí, sé lo que significa ser jugador de este equipo, para mí el mejor equipo del mundo.

Sé lo que significa la exigencia de jugar aquí año tras año. Sé lo que es ser capitán de este club y por lo tanto, siendo honesto conmigo mismo y con el club entiendo que mi etapa acaba este año. Este club que me acogió con 12 años se merece lo mejor de mí y entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos, emocional, físicamente….”.

Iniesta recordó sus 22 años en el club, pero dijo que se queda con el de su debut: Es difícil quedarse con un momento. Hemos vivido momentos mágicos, momentos que nunca imaginé, pero siempre me quedaré con el día que debuté en Brujas. Hasta ese momento todo era un sueño y a partir ahí se convirtió en una realidad”.

Sobre su futuro, explicó que lo dirá al final de la temporada. “Siempre he dicho que nunca me podría enfrentar al F.C. Barcelona. Todos los escenarios que sean fuera de Europa, podría ser. Hay cosas por hablar y cosas por hacer. Cuando acabe la temporada ya lo anunciaré”.

Iniesta se refirió a las disculpas de “France Futbol” por no haberle dado el balón de oro después de ganar el Mundial e Sudáfrica en 2010: “Estar ahí presente, en el momento en el que estuvimos Xavi, Leo (Messi) y yo fue algo mágico. Mi percepción del fútbol no varía si tengo un Balón de Oro. Me quedo con el respeto de mis compañeros y de mi gente cercana. Los premios, es lógico gustan, pero no cambian mi percepción del fútbol.

El futbolista manchego no cerró la puerta al club y avanzó que todavía queda acabar la Liga, donde espera terminar con el doblete. Después, el Mundial de Rusia con la selección e iniciar una nueva etapa, pero, dijo, espero Volver algún día”. Sobre sus entrenadores, quiso agradecerles el apoyo y confianza: “De todos me he llevado un gran recuerdo y me han ayudado a ser mejor jugador y mejor persona”.

“Me gustaría ser recordado como un gran futbolista y una gran persona. El fútbol pasa y lo que nos quedan son las personas. El trato que has tenido con la gente, con los compañeros en el día a día. Esto es lo que queda. Es lo que he intentado durante todo este tiempo. espero haberlo conseguido”, concluyó.

Hoy ha sido un día que estará marcado siempre en mi vida. Solo puedo dar las gracias a todos. Innumerables muestras de cariño y afecto que tendré siempre en mi corazón. A todos y cada uno de vosotros, GRACIAS. #siemprecule #micasa #quebonitoesestedeporte #agradecimientoeterno pic.twitter.com/oLsNUDCXxd — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 27 de abril de 2018

El reto de la liga china

La afición se pregunta por qué se marcha después de su exhibición en la final de Copa. “France Football” le pide perdón por no haberle entregado nunca un Balón de Oro, pero la decisión de Andrés Iniesta estaba tomada y hoy se ha hecho pública.

El centrocampista internacional se va camino de China sin demasiados premios individuales, pero con el reconocimiento de todo el mundo del fútbol. Y con todos los títulos que se pueden ganar. Sólo se le han escapado la Liga Europa –sólo la jugó un año– y la Copa Confederaciones, que se le negó en las dos ocasiones en que ha participado España.

El nuevo reto de Iniesta le llevará a China los tres próximos años. Un lugar al que hasta ahora no habían llegado figuras españolas en retirada. Andrés es el primero, pero puede encontrarse allí con Fernando Torres.

Juntos comenzaron su carrera en las divisiones inferiores de la Selección. Compartían habitación y juntos ganaron la Eurocopa sub’16 y la sub’19. “No verle en la Liga será una gran pérdida”, admite Fernando. “Ahí está su legado, el partido que hizo ayer lo lleva haciendo durante muchísimos años y el nivel que muestra es una maravilla”, aseguraba Torres hace unos días.

Iniesta pone fin a una carrera en la que ha conseguido 31 títulos con el Barcelona y tres más con España.

