Incorporar a los más de 800 mil soldados, marinos, policías federales, estatales y municipales bajo un mando único, como plantea Andrés Manuel López Obrador en su estrategia nacional de seguridad, requeriría de una macroreforma constitucional en México, pues se intervendría en atribuciones federales, aseguran a La Razón el abogado penalista Juan Velásquez y expertos del Observatorio Nacional Ciudadano y de Consultores en Gerencia Pública.

José Reveles, especialista en temas de seguridad, explicó que la posible creación de una sola policía en el país anula la capacidad de las autoridades municipales, ya que ellos son los obligados a capacitar y reforzar sus cuerpos de seguridad.

“Es anular la capacidad de los municipios, es como si todos los policías vinieran de fuera, les quitas toda la capacidad de tener mandos propios; yo creo que anulas a la policía de proximidad que es la más exitosa. Tú no puedes poner a cuidar la Ciudad de México a policías de otro estado, porque no la conocen”, detalla.

El abogado penalista Juan Velásquez dijo que para conformar la Guardia Nacional que propone el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se requeriría que el Congreso de la Unión modificará “una cantidad importante” de artículos constitucionales y después crear una ley orgánica de la Guardia Nacional que tendría que ser aprobada en al menos 17 Congresos locales.

“Primero tendría que reformarse la Constitución para que se le diera vida a la guardia Nacional y después la creación de la ley orgánica de esta Guardia para reglamentar su funcionamiento”, dijo el jurista vía telefónica desde Nueva York.

“Esto de la Guardia es una ocurrencia más para ganar votos porque difícilmente se podrá crear una nueva figura de este tipo”, expuso.

Leopoldo Rodríguez, de Consultores en Gerencia Pública, afirmó: “dónde van a quedar las facultades estatales y locales, la capacidad de financiamiento y capacitación en los órganos policiales. El mando único que busca requiere de una macroreforma, que de ser aprobada, daría poder absoluto a una sola persona, lo cual es muy peligroso y estaríamos a expensas de las manías, filias y fobias de un personaje que se llame Presidente, quien va a poder decidir cuándo, cómo y en qué momento puede entrar la policía a investigar o accionar cualquier delito”.

Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano explicó: “no es lo mismo impulsar la seguridad pública que la seguridad ciudadana, pueden parecer sinónimos, pero no son lo mismo. Antes de hablar de si el mando puede ser único o no, es conocer lo que realmente se propone; yo no estoy seguro de que en estos momentos se tenga un nivel de claridad en las propuestas”.

Mario Daniel Montiel Ortíz, exprimer inspector de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal y Maestro en Justicia Penal, explicó que respeta a López Obrador, pero su idea de crear una guardia nacional es una equivocación: “se está quejando por la Ley de Seguridad Interior pero su propuesta de Guardia Nacional está peor, ni idea tienen de lo que representa una Guardia Nacional, es una equivocación tremenda y es una ocurrencia.”