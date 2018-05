IP no me presiona para declinar por Anaya; ciudadanos, sí: Zavala

Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, afirmó que hasta el momento no ha recibido presiones de empresarios o de Ricardo Anaya para que decline a favor de la coalición PAN-PRD.

Sin embargo, comentó que sí ha recibido peticiones de este tipo por parte de ciudadanos en la calle.

Añadió que ella escucha todas las opiniones, incluso si estas no tienen sentido.

“Yo escucho, como he escuchado siempre, y la política es eso, la gente da su opinión y más cuando tiene enfrente una decisión de país”

Margarita Zavala

Candidata independiente a la presidencia de la República

En cuanto a la actuación de Anaya, comentó que éste se encuentra en su papel y que no le ha pedido directamente que no se sume a él en un frente contra el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Zavala añadió que es momento de hacer contrastes y propuestas y que nunca ha pedido el voto útil, sino que el sufragio se haga a conciencia.

“Doy mi opinión y digo que es momento de hacer contrastes y propuestas, es decisión de los ciudadanos, nunca he pedido voto útil, sé que existe, pero nunca he pedido un voto útil siempre ha sido de conciencia, así fui formada, que hacer lo correcto no significa hacer lo que hace la mayoría”, señaló.

