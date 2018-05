Irán y Estados Unidos miden fuerzas.

El abrupto rompimiento de Donald Trump del acuerdo nuclear iraní desató la ira de la élite política de Teherán, que ayer amagó con aumentar su presupuesto para el programa de desarrollo de misiles.

Alaeddin Boroujerdi, director del Comité de Seguridad Nacional del Congreso iraní, indicó que “tras la decisión de Estados Unidos, el programa de misiles de Irán no va a cambiar”; por el contrario, el parlamento se prepara para aumentar el presupuesto destinado a ese fin, reportó la agencia de noticias AP.

Una de las principales críticas de Trump hacia el acuerdo nuclear fue el hecho de que no planteaba disposiciones acerca del programa de misiles balísticos que podrían ser armados en un futuro con ojivas nucleares.

Y a pesar de que Irán cumplió con las especificaciones del acuerdo nuclear, según han indicado técnicos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), continuó desarrollando a la par estas armas.

El Dato: El presidente de EU alista nuevas sanciones para Irán, tal vez la próxima semana, anunció ayer la Casa Blanca.

El presidente del parlamento iraní, Ali Larijani, afirmó ayer que su país se reunirá con los otros miembros del pacto para evaluar su continuidad sin Estados Unidos, especialmente en cuanto a la Unión Europea (UE), con la cual Teherán restableció relaciones comerciales.

Larijani lanzó un ultimátum a Europa: “evaluaremos si la UE puede probar si tiene el peso suficiente para solucionar cuestiones internacionales por sí sola”.

Desafiante, el presidente del parlamento también señaló que si la opción diplomática falla, Irán “reanudará todos los aspectos de su actividad nuclear”.

Fiel a su estilo provocador, el mandatario estadounidense respondió:

“Aconsejaría a Irán que no inicie su programa nuclear. Se lo aconsejo enérgicamente. Si lo hacen, habrá consecuencias muy graves”.

El guía supremo de Irán, el ayatola Ali Jamenei, aceptó ayer dejar al gobierno tratar de salvar el acuerdo nuclear tras la retirada de Estados Unidos de este pacto.

Pero exigió garantías de que se preservaran los intereses iraníes. Ya la noche del martes, el presidente Hasan Rohani aseguró querer negociaciones con los otros cinco países signatarios (Alemania, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia).

“Señor Trump, en nombre de los iraníes le digo: cometió usted un grave error”, afirmó ayer el ayatola Ali Jamenei, la más alta instancia política y espiritual de Irán, citado por PressTV.

“Se dijo que vamos a seguir adelante con los tres países europeos. Tampoco me fío de ellos. No me fío. Si va a acordar algo, asegúrese de que obtiene garantías serias. Si no, nos harán lo mismo que EU”, advirtió Jamenei, dirigiéndose a Hasan Rohani.

En la víspera, Trump anunció que Estados Unidos se retiraba del acuerdo firmado por Irán con las potencias occidentales y reimplantaba las duras sanciones económicas contra la república islámica, en la medida de política exterior más importante de su presidencia.

Declaró que con ello contribuía a la seguridad mundial, pero profundizó su aislamiento en el escenario mundial y reavivó las dudas acerca de la credibilidad de su gobierno con una base argumental que contradice los análisis de la inteligencia estadounidense y otros países.

El acuerdo de 2015, negociado por el gobierno de Barack Obama, con respaldo de Alemania, Francia y Gran Bretaña, había levantado la mayor parte de las sanciones económicas internacionales.

A cambio de ello, Irán aceptó severas restricciones a su plan nuclear que le impiden fabricar una bomba y someterse a inspecciones rigurosas.

“Exhortamos a Estados Unidos a actuar de manera que las estructuras del acuerdo nuclear permanezcan intactas”, señalaron en un comunicado conjunto la primera ministra británica, Theresa May; la canciller alemana, Angela Merkel; y el presidente francés, Emmanuel Macron, principales líderes de Europa, quienes buscan blindar sus inversiones en Oriente Próximo.

Rohani ataca fuerzas israelíes en Siria

Las fuerzas iraníes asentadas del lado sirio de los Altos del Golán bombardearon este miércoles los puestos avanzados del Ejército israelí, en un hecho que no dejó muertos, dijeron las fuerzas del Estado judío.

Israel tomó represalias por el ataque, dijo el portavoz militar teniente coronel Jonathan Conricus, sin dar más detalles.

El incidente se dio tras un aumento en las tensiones entre Israel y Siria, donde las fuerzas iraníes y libanesas de Hezbollah han estado ayudando a Damasco a reprimir una rebelión de 7 años.

Conricus dijo que, en el ataque de ayer, alrededor de 20 proyectiles, probablemente cohetes, fueron disparados por la Fuerza Quds, un brazo externo de la Guardia Revolucionaria iraní, alrededor de las 00.10 hora local.

“Algunos de esos cohetes fueron interceptados” por el sistema de defensa aérea israelí Iron Dome, dijo Conricus a periodistas. “No tenemos conocimiento de ninguna víctima”. Al ser consultado sobre si Israel tomó represalias por la salva, dijo: “Hemos tomado represalias pero no tengo más detalles sobre esto”.

am