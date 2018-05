Israel actuó con “moderación” en choque con palestinos, dice embajadora de EU

Después de un minuto de silencio por el medio centenar de palestinos muertos por las fuerzas israelíes en la jornada más mortífera desde la guerra de 2014, las diferencias entre los miembros del consejo no tardaron en aflorar

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley dijo el martes que Israel actuó con “moderación” en su mortífero enfrentamiento con los palestinos en la frontera con Gaza, en tanto el embajador de Kuwait pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que brinde protección a los palestinos desarmados.

Haley dijo que Israel enfrentaba a extremistas de Hamas que incitaban a la gente a arrojar objetos en llamas hacia Israel y a violar el muro.

“¿Quién de nosotros aceptaría esta clase de actividad en su frontera? Nadie”, dijo Haley. “Ningún país en este recinto actuaría con mayor moderación que Israel”.

Haley insistió que la violencia no tenía nada que ver con la inauguración de una embajada estadounidense en la disputada ciudad de Jerusalén, ya que Hamas ha incitado a la violencia durante años. Los palestinos consideran que la apertura de la embajada significa que Estados Unidos toma partido por Israel en el conflicto.

El enviado de Kuwait acusó a Israel de violar el derecho internacional y que el consejo debía ofrecer protección a los palestinos desarmados.

“El pueblo palestino espera que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad activen lo que esta organización ha asumido para lograr el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional”, dijo el embajador Mansour Al-Otaibi.

Kuwait pidió la sesión luego que más de medio centenar de palestinos fueron abatidos y más de 1,200 resultaron heridos por fuego israelí en medio de protestas el lunes. Israel dice que sus soldados estaban defendiendo su frontera y acusa a Hamas de tratar de atacar bajo la cubierta de protestas.

No estaba claro de inmediato qué podría salir de la reunión del consejo. Después de protestas en marzo, hubo una reunión, pero el consejo después no emitió un comunicado conjunto ni tomó ninguna acción, y dos diplomáticos de Naciones Unidas dijeron que los miembros no se pusieron de acuerdo el lunes por la noche sobre el comunicado promovido por Kuwait. Los diplomáticos hablaron bajo condición de anonimato porque se suponía que las discusiones eran privadas.

ntb