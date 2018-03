Ayer, Viernes Santo. día de duelo durante el cual se recuerda la crucifixión de Jesucristo en el Calvario, Iztapalapa se desbordó de frenesí en la convocatoria 175 de la Representación de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Participación de 162 actores no profesionales, 3 mil 270 personas de apoyo y 2 millones de visitantes en lo que, según Carlos Monsiváis, es “el más genuino y avasallador teatro de masa que queda en México”.

La cruz como símbolo, porque Cristo la cargó para salvar del pecado a la humanidad y darle vida eterna. Cientos cargan cruces de diferentes tamaños y pesos. “Yo, todos los años la cargo hasta el Cerro de la Estrella siguiendo el ejemplo de Jesús Nuestro Señor. Salvo a los míos, a mi familia, y me preservo de la falta, sufro como él y me acerco a Dios”, comenta para La Razón Everardo Virigaza, vecino de Ermita Alta, panadero de oficio y fervoroso practicante del cristianismo.

El Dato: La Primera procesión se organizó en 1843 con simples imágenes religiosas; después sobrevivientes de una epidemia de cólera, continuaron la tradición.

“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu” (Pedro, 3: 18), reza una inscripción en la puerta del Santuario del Señor de La Cuevita, cerca de la calle Azteca donde inició el recorrido ayer a las 8 de la mañana, bordeando los cruces de 5 de mayo, Toltecas, Cobos, Hidalgo, Juan Álvarez, Moctezuma , Allende, Ayuntamiento y Lerdo de Tejada hasta el arribo de la macroplaza del Jardín Cuitláhuac.

Exaltación es un sustantivo que a los pobladores de estos barrios populares de Iztapalapa les brota por los gestos que abrazan los matices de este Viernes engalanado, porque ellos mismos han decorado los templetes, han cosido las estolas, han coloreado las capas, han maquillado a los varones que azotarán a Jesús, han puesto barbas postizas a los nazarenos y han saciado la sed de los caballos. “Sí, ahí va mi nieto: actúa en el Segundo Concilio, cuando presentan a Jesús ante Pilato. Ese mismo papel lo hice yo de joven. Es un asunto de tradición y amor por Cristo”, expresa Gerardo Asunción Ferris.

“¡El Rey de los judíos! ¡ja, ja ja …! ¡Haz un milagro, enriquéceme!” Le ponen a Jesús la diadema de espina y la risa retumba. “Perdónale Padre, no saben lo que hacen”. Azotes. Liberan a Barrabás. Condenan al hijo de Dios a muerte en la cruz. Una señora gime en el momento que inicia el Viacrucis. Llora de verdad. El ardor aquí no necesita calificativo. Se desnudan los nombres y el espectáculo se glorifica por el peso de la verdad.

La burla de Romano Ciro y la Primera Caída. Encuentro con María en la Segunda Caída. El judío Errante. Queda estampado el rostro de Jesús en el manto de Verónica. La Samaritana. Simón Cirineo. Las mujeres. Siete Caídas donde Jesús se levanta sobre el tamo y marcha hacia Monte Calvario. Se intensifica la procesión. La gente grita, muerde el dolor. Un niño pregunta: “¿Por qué, papá, lo apuran y lo maltratan?” El padre no sabe qué contestar y abraza al hijo en medio del tumulto. “Qué sacrificio más hondo. Por eso mi fe, por eso mi amor por la gente”, le dice un señor a una muchacha que lleva un crucifijo de plata en el cuello. Ella besa la imagen y asiente.

Dicen que más de diez generaciones han perpetuado este ritual de gratitudes genuinas. Nadie cobra nada; al contrario, hay que ganarse el lugar en el tablado. La Primera procesión se organizó en 1843 con simples imágenes religiosas, después fueron los niños sobrevivientes de una epidemia de cólera, quienes agradecieron a Cristo su resguardo y así nació esta escenificación que rompe con todos los esquemas teatrales prescritos: coliseo callejero untado de misericordias. Iztapalapa rubricando su herencia de certidumbre cada año: cada Semana Santa.

El sol de la tarde redobla su cordial aspereza. “En esta tarde, Cristo del Calvario, / vine a rogarme por mi carne enferma; / pero, al verte, mis ojos van y vienen / de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza…”, la muchacha canta estos versos de la poeta chilena Gabriela Mistral y pulsa con vigores las cuerdas de la guitarra. Tienes los dedos largos y los ojos negros y los labios de un rojo impetuoso y delicado. Sigue entonando y escucho a Machado: “¡Cantar de la Tierra mía, / que echa flores / al Jesús de la agonía, / y es la fe de mis mayores!”.

No cabe una cruz más en el Cerro de la Estrella. Cargar una cruz es un acto de piedad que los pobladores de Iztapalapa asumen con verdadera franqueza. Cruces porfiadas dueñas del terraplén. Las siete palabras. Lanza del destino. La piedad. Pasajes bíblicos que la multitud aprecia con racha de dolor sublimado y silencio estridente. “Este Cristo tápalo encarnado, / de terciopelo recamado de oro / me causa espanto, compasión, azoro / y lo llevo en mis ojos reflejado. / Ese Cristo en su cruz crucificado / me mira tenazmente y sin decoro. / Él sabe que al míralo siempre lloro / y me pide por mí ser desclavado”, recuerdo los versos de Guadalupe Amor, miro las tres cruces: dos bandidos escoltan a Jesús. Unas lágrimas caen sobre el polvo a mis pies. Viernes Santo: Iztapalapa o una pasión desnuda.