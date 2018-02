Juez bloquea fin del DACA al descalificar argumentos de Trump

Otro juez bloqueó la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al programa DACA, que beneficia a cientos de jóvenes ilegales que llegaron a este país desde niños.

El hecho se da horas después de que el mandatario se pronunciara en torno al programa al advertir que ésta es “la última oportunidad” para llegar a un acuerdo.

A través de su cuenta de Twitter indicó que tanto demócratas como republicanos buscan un acuerdo para resolver lo que calificó como un rompecabezas.

Negotiations on DACA have begun. Republicans want to make a deal and Democrats say they want to make a deal. Wouldn’t it be great if we could finally, after so many years, solve the DACA puzzle. This will be our last chance, there will never be another opportunity! March 5th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de febrero de 2018