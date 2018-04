Juez prohíbe venta de Barbie Frida Kahlo en México

La venta de la muñeca Barbie de Frida Khalo, fabricada por Mattel, ha sido prohibida en México por un juez que reconoce como única propietaria de los derechos de imagen de la célebre pintora a su familia, informó el jueves el abogado de las descendientes.

Aunque el fallo tiene efecto inmediato en México, Mattel podría apelar. La familia dice que esperará al final del proceso jurídico para interponer una demanda similar en Estados Unidos, matriz de la firma.

El mes pasado, Mattel presentó en vísperas del Día Internacional de la Mujer una colección de muñecas bautizada “Mujeres que inspiran”, que incluye a Kahlo y a otras mujeres destacadas.

In honor of #InternationalWomensDay, @Barbie is shining a light on even more empowering women. Joining the Barbie Sheroes lineup of incredible women who have broken barriers and paved the way for the next generation – see the new Global Sheroes. #MoreRoleModels #IWD2018 pic.twitter.com/JR8iEoiDwM

— Mattel (@Mattel) 8 de marzo de 2018