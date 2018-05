La batalla de Texcoco

A diferencia de lo que uno podría suponer, Texcoco no es por ahora un bastión de Morena, al punto que los candidatos a senador, diputada y alcaldesa, Higinio Martínez, Delfina Gómez y Sandra Luz Falcón, tuvieron un frío inicio de campaña. No recurrieron a la retórica antinuevo aeropuerto que enarbola su líder, Andrés Manuel López Obrador, y enfrentan una competencia de Jesús Cuanalo en la disputa por la administración local.

El oriente del Valle de México es una de las reservas de votos para Morena a pesar de la retórica de López en contra del aeropuerto que coordina Federico Patiño. En esta zona se definirá la surte del NAIM y los miles de empleos directos y oportunidades de negocio que representa para una de las zonas de mayor marginación en México. Empero, el equipo de Higinio y Delfina no reconoce ante la población de Texcoco y municipios aledaños la mejoría económica. Reconocerlo significaría su defenestración de Morena, pues reconocerían una obra impulsado por Enrique Peña. Aunque no dicen que el presupuesto federal y estatal de casi 1,500 millones de pesos anuales que recibe Texcoco, los pobladores -nada tontos- no ven mejorías en seguridad y servicios urbanos bajo una administración de Morena. Conforme a mediciones locales de preferencia, el empresario Jesús Cuanalo reporta 38% de la intensión de voto debido a un enfoque progresista y de vinculación ambiental; en tanto que Sandra Luz tiene 33% y se le reconoce como extensión política del clan de Higinio; y en tercer lugar la priista Erika Fune con 16%. La batalla por Texcoco, la batalla por el NAIM.

Sigue la mata dando. El postdebate presidencial despertó información que tenía años de trabajo judicial: el diario digital El Español apunta sobre la investigación por presunto lavado de dinero que realizan las autoridades de aquel país a Ricardo Anaya, por la venta de su nave industrial en Querétaro al empresario Manuel Barreiro y el traslado de recursos que habría realizado el empresario Juan Pablo Olea Villanueva. Otro que estaría involucrado es Luis Ignacio Muñoz, por el caso “Fashion Police”. ¿Será tema del segundo debate?

Donar o no donar. Y es que en el Centro Nacional de Trasplantes, el Cenatra no sólo se necesita la donación tácita, sino infraestructura y dinero… tema que se le olvidó al diputado Elías Íñiguez, presidente de la Comisión de Salud pero que cabildeó en lo obscurito con el director del CETOT Jalisco, Raymundo Hernández. Muy a tiempo intervino la Sociedad Mexicana de Trasplantes que encabeza Josefina Alberú, quien evidenció las deficiencias de la reforma. El titular de salud, José Narro dio manotazo a tiempo. Curiosamente, Asociación ALE de Carlos Castro no dijo “ni pío” pese a intervenir en la propuesta.