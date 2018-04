La buena leche de Anaya… y de Baltazar

El único candidato presidencial que asistió a la asamblea anual de la Federación Mexicana de Lecherías fue Ricardo Anaya; Andrés Manuel López Obrador canceló el domingo por la noche (del primer debate) pero envió a Víctor Villalobos, quien sería su secretario de agricultura en caso de ganar la presidencia; El Bronco ni los peló, Margarita Zavala dijo que su agenda no le permitía conversar con la clase media del campo, y José Antonio Meade… pos no fue.

Quien sí asistió al Campo Marte con los propietarios de casi 2 millones de cabezas de vacas, que producen 30 millones de litros diarios de leche, fue el nuevo secretario de Agricultura, Baltazar Hinojosa, quien reconoció -cosa que no se había hecho- que los 240 mil ganaderos del país son también agricultores que trabajan 600 mil hectáreas de cultivos forrajeros. Lo que buscan ahora los miembros de la Federación son acercamientos puntuales con los equipos de los principales candidatos, para plantear los retos que ante sí tienen los productores y como realinear los apoyos a la producción, deslindados de los programas sociales. Uno de los compromisos que más les agradó del candidato del Frente por México fue el de efectuar una reingeniería de la administración pública para, que de ganar, los apoyos y política comercial de leche se desarrollen desde Sagarpa, de tal manera que Sedesol (hoy a cargo de Eviel Pérez) se encargue específicamente a los subsidios sociales y que la Secretaría de Economía, que lleva ahora Ildelfonso Guajardo, no establezca por su parte las políticas de cupos de importación sin considerar la realidad productiva de las lecherías. El asunto no es menor: la leche y los lácteos representan el 14% de la canasta alimentaria, según Coneval… y producirla en suficiencia (hoy se importa 25% del consumo nacional) incrementa la productividad de un sector que genera un millón de empleos.

IMSS para rato. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución de vanguardia y con rumbo claro, dijo su director Tuffic Miguel, durante la Sesión Solemne que realizó el Senado de la República, en el marco de las celebraciones de 75 años del IMSS. Ante senadores de las diversas fuerzas políticas, Tuffic Miguel informó que una vez superada la crítica situación financiera en la que se encontraba, hoy en día se consolida como una institución moderna, a la vanguardia médica auténtico patrimonio de la nación.

Justicia CDMX. A diferencia de la ley de amnistía de López Obrador de pactar con narcotraficantes, en la Asamblea Legislativa de la CDMX, el diputado Leonel Luna impulsó la reforma de ley que extinguió la prisión punitiva y la potestad de ejecutar pena y medidas de seguridad, contra aquellos jóvenes que participaron en las protestas de diciembre de 2012, que ciertamente se excedieron en esas manifestaciones pero que no cometieron delitos como secuestro, asesinato o tráfico ilegal. La capital del país conserva así su carácter de ciudad de avanzada.